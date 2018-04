Seminario “Gestione dell’esodo nelle manifestazioni all’aperto” a Padova

L’Ordine degli Ingegneri di Padova organizza una due-giorni sul tema della sicurezza, prevenzione e gestione dell’esodo rivolta agli amministratori locali

e agli organizzatori di eventi.

Giovedì 19 aprile, al via il Corso di Alta Formazione per (diventare) professionista antincendio

Il Presidente Ordine Ingegneri Padova Boschetto: “Intercettiamo il bisogno di sicurezza degli Amministratori Pubblici e dei cittadini. Come Categoria, mettiamo la nostra professionalità a servizio della città.”

Mai come in questi tempi è necessario saper gestire le eventuali emergenze in occasione di eventi o manifestazioni nelle quali vi sia vasta affluenza di pubblico mediante efficaci piani di prevenzione e sicurezza.

Saper prevenire e pianificare le emergenze, con preparazione e lucidità, è un imperativo imprescindibile per gli amministratori locali e per le categorie professionali che operano nella gestione dei flussi di persone.

Per questo motivo, in continuità con un preciso percorso già iniziato da qualche anno, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova e la Fondazione Ingegneri Padova – sulla scorta del brillante successo della giornata di lavori sul tema “Sicurezza è organizzazione” svoltasi il 26 marzo scorso alla quale hanno partecipato circa duemila professionisti provenienti da 25 provincie italiane – organizzano due importanti iniziative di rilievo nazionale sul tema della sicurezza e prevenzione e gestione dell’esodo, rivolte nello specifico agli amministratori pubblici e agli organizzatori di eventi e loro tecnici.

Il primo appuntamento è il Seminario dal titolo “GESTIONE DELL’ESODO NELLE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO”, rivolto agli amministratori pubblici, agli organizzatori di eventi ed ai loro tecnici, e si terrà nell’Aula Magna della Scuola di Ingegneria di Padova (Via Loredan, n. 20) mercoledì 18 aprile dalle ore 9.15 alle ore 12.30.

Il programma prevede alle ore 9.15 i saluti di apertura del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova PASQUALINO BOSCHETTO; del Comandante dei Vigili del Fuoco di Padova, VINCENZO LOTITO; del Presidente del corso di laurea in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale della Università di Padova GIUSEPPE MASCHIO; del Presidente ANCI Veneto Maria ROSA PAVANELLO.

A seguire (dalle ore 9.30 circa) la relazione introduttiva del Direttore Interregionale VVF Veneto e Trentino Alto Adige FABIO DATTILO sul tema “Manifestazioni all’aperto: stato dell’arte ed evoluzione normativa”; e la relazione di PIERANGELO VALERIO - Esse Ti Esse Ingegneria, sul “Modello di valutazione del rischio di una manifestazione secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno”

Alle ore 10.30, relatore di eccezione, ENRICO RONCHI - Professore Lund University (Svezia) che terrà una Lectio Magistralis su “Concetti di Comportamento umano in emergenza e principi di Safety Engineering applicato all’esodo in aree esterne”. Il Professor Ronchi è tra i maggiori esperti in convalida dei modelli di evacuazione, comportamento umano in caso di incendio e Ingegneria antincendio.

Al termine (ore 12 circa), il dibattito e le conclusioni del Seminario con il coordinamento di GUIDO CASSELLA dell’Ordine Ingegneri di Padova.

“Da alcuni anni – commenta il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Pasqualino Boschetto – ci siamo impegnati per essere sempre più presenza attiva, sia per la Categoria che per la Società civile. Un percorso che proseguiamo con molte importanti iniziative, mettendoci a disposizione delle pubbliche amministrazioni, delle associazioni e delle componenti socio economiche del territorio, proponendo progetti concreti e proposte mirate. Questo Seminario ne è esempio pratico: gli ingegneri stanno intercettando la forte necessità di sicurezza sia da parte dei comuni che da parte dei cittadini, urgenza alla quale, come Categoria per formazione, professionalità ed esperienza maturata sul campo, desideriamo rispondere in una concreta prospettiva di apertura e servizio”.

“Seguendo gli esempi europei – spiega Guido Cassella Coordinatore gruppo prevenzione incendi e sicurezza dell’Ordine Ingegneri – dobbiamo pianificare le modalità di gestione dell’emergenza, utilizzando i nuovi strumenti di simulazione dell’esodo mediante modellazione dei possibili scenari con i criteri del Safety Engineering. Come Categoria, e in accordo con l’Università e i Vigili del Fuoco, condividiamo questa direzione. I Comuni sentono in maniera forte l’esigenza di una metodologia certa di gestione della sicurezza e desiderano sapere come muoversi quando organizzano eventi con grande affluenza di pubblico. Organizzazione e pianificazione debbono essere le parole chiave. L’apprezzamento a queste nostre iniziative conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

“La collaborazione tra Ordine degli Ingegneri, Vigili del Fuoco e Università di Padova – spiega il Prof. Giuseppe Maschio dell’Università di Padova – è ormai una solida realtà che si è consolidata attraverso l’attivazione del corso di laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale, l’obiettivo del corso è quello di formare ingegneri con una solida preparazione basata sulla cultura della sicurezza. Per tale ragione è stato patrocinato l’evento”.

La giornata di mercoledì 18 aprile prosegue nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 19, alla sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova (via Carlo Gozzi n. 2/C) dove si terrà un CORSO specialistico sulla “MODELLAZIONE SCENARI DI ESODO NELLE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO”, rivolto agli specialisti della materia.

Docente del corso sarà il Professor Enrico Ronchi, Lund University - Department of Fire Safety Engineering, che esporrà anche un caso di studio attraverso il tutorial di un modello di simulazione pedonale.

L’intera giornata è organizzata dall’Ordine Ingegneri di Padova, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, l’Università e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Per maggiori dettagli e per procedere all’iscrizione: http://fip.kademy.it/course/5abcf95d8414025461841ee0

Giovedì 19 aprile, al via il Corso di Alta Formazione per (diventare) professionista antincendio

L’Ordine degli Ingegneri di Padova ha inoltre attivato, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Trento e coi patrocini dei Dipartimenti delle Università di Padova e di Trento, un Corso di alta formazione per (diventare) professionista antincendio per offrire agli iscritti una formazione sempre più innovativa e di qualità.

Nella giornata di giovedì 19 aprile, inizierà il primo corso in Italia di alta formazione per (diventare) professionista antincendio, con esperti a livello nazionale, un corso innovativo anche dal punto di vista tecnologico, nel quale la città di Padova è pilota, assieme a Trento.

La proposta formativa è finalizzata all’iscrizione all’Albo dei Professionisti Antincendio del Ministero dell’Interno ed è strutturata come un Master, sia per il profilo innovativo dei contenuti del corso, incentrato sul Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, che per il profilo dei docenti, in quanto molti di essi hanno contribuito alla stesura del Codice ed altri docenti stanno creando le prime applicazioni pratiche con l’adozione dei criteri di tale nuova e innovativa normativa.

Il programma del Corso prevede 16 giornate di attività didattica, con lezioni frontali ed esercitazioni, per un totale di 120 ore, in calendario tra il 19 aprile e il 9 luglio 2018. Le lezioni saranno tenute in due sedi, Padova e Trento, con la partecipazione di relatori di spessore, selezionati dall’ing. Fabio Dattilo, Direttore Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco nel 2015 all’approvazione della prima versione del Codice di Prevenzione Incendi ed attuale Direttore Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige. I partecipanti potranno quindi apprendere le novità normative direttamente dalla voce di chi ha lavorato alla loro stesura.

Un’ulteriore importante innovazione riguarda la fruizione del corso: gli iscritti potranno, infatti, per la prima volta in Italia, partecipare alle lezioni per diventare Professionista antincendio, non solo nella sede delle lezioni, ma anche in diretta streaming nella sede dell’altro Ordine organizzatore, grazie alla nuova tecnologia di cui dispongono le due sedi degli Ordini.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://fip.kademy.it/course/5a7d85e2a11761c5bb327284