"Gestire la diversità e il conflitto con il process work", workshop a Padova

Effecinque Formazione e Xena - Centro scambi e dinamiche culturali organizzano "Gestire la diversità e il conflitto con il process work".

Far parte di un gruppo mette in campo aspettative, bisogni, attitudini individuali, diversità che non sempre trovano armonia con quelle degli altri componenti, portando non di rado ad incomprensioni e conflitti. Come farvi fronte?

Questo workshop vuole fornire una lente di lettura delle dinamiche di gruppo a partire dal process work, una metodologia che mira a portare consapevolezza del processo (di segnali ed eventi) e a dar voce a tutte le parti, sia dell’individuo che del gruppo, facilitando i processi creativi ed evolutivi. Ci si focalizzerà sui ruoli, i ranghi, il potere e il conflitto, visto come occasione di apprendimento e di trasformazione. Il process work, o arte del processo, è un approccio multidisciplinare sviluppato negli anni Trenta da Arnold Mindell.

Desitinatari

A chi è rivolto? A persone in cerca di modelli per comprendere i conflitti sia interpersonali che di gruppo e di strumenti per affrontarli e gestirli. Ai gruppi formali o informali di qualsiasi tipo (associazioni, cooperative, aziende, comitati, condomini), a chi lavora con i gruppi (formatori, insegnanti, educatori, psicologi, mediatori, attivisti, assistenti sociali, coach).

Conduttori

Margherita Forgione

Psicologa, Phd in Scienze psicologiche, formatrice per Effecinque Formazione. Facilita progetti per la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e la creazione di comunità.

Martina Francesca

Facilitatrice di processi di gruppo, organizzazioni e comunità, per supportarli nel mettere in pratica nuovi modelli per lo stare insieme. Autrice, insieme a Melania Bigi e Deborah Rim Moiso, di "Facilitiamoci! Prendersi cura di gruppi e comunità".

Dettagli

Contributo di partecipazione: 80 euro

Laboratorio all'interno del progetto StrumentAzioni

Sono previsti sconti per chi si iscrive a più di un laboratorio all'interno di StrumentAzioni

Per iscrizioni a uno o più laboratori: compila il modulo e segui le istruzioni

Informazioni

https://www.effecinqueformazione.com/corsi/strumentazioni/

https://www.facebook.com/artedelprocesso/

info@effecinqueformazione.com

331.5311174