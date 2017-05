“Get involved in EU!” incontro dedicato alle opportunità di volontariato

Giovedì 4 maggio alle 16, l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza l’incontro “Get involved in EU! Opportunità di volontariato per giovani europei”.

L’appuntamento rientra all’interno dell’ottava edizione della Settimana europea della gioventù, evento internazionale che si svolgerà in tutta Europa dal 1° al 7 maggio 2017 e metterà in luce la solidarietà e l’impegno sociale dei giovani in Europa.

La Settimana europea della gioventù

Con lo slogan “Shape it, move it, be it“, la Settimana europea della gioventù incoraggia i giovani a partecipare alle discussioni sul futuro delle politiche giovanili dell’UE, per acquisire una maggiore consapevolezza delle opportunità internazionali a loro disposizione e dar forma al loro futuro attraverso progetti di mobilità, formazione e volontariato. Tra questi, i programmi Erasmus+, ad esempio, sostengono le esperienze di studio e tirocinio all’estero, mentre il Corpo europeo di solidarietà offre ai giovani la possibilità di costruire una società più inclusiva, prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali.

L’incontro a Progetto Giovani

L’incontro a Progetto Giovani, a cura degli operatori delle aree Informagiovani e Spazio Europa, prevede una prima parte informativa, dedicata a illustrare le occasioni di mobilità internazionale per i giovani europei. Verranno presentati il programma Erasmus+, il Servizio Volontario Europeo, i Corpi Europei di Solidarietà, EU Aid Volunteers e le opportunità offerte dal Servizio Civile e dai Campi di volontariato all’estero. Seguirà poi un momento di approfondimento individuale, in cui gli operatori saranno a disposizione per offrire consulenze personalizzate sulle diverse opportunità di volontariato all’estero e in Italia.

L’Ufficio Progetto Giovani, infatti, è ente di invio dei volontari italiani all’estero ed ente di accoglienza dei volontari stranieri a Padova per progetti SVE ed è punto informativo dei network Eurodesk e Europe Direct, dedicati all’informazione, alla promozione e all’orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessaria la registrazione online attraverso il sito www.progettogiovani.pd.it.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani

Via Altinate, 71 – 35121 Padova

Mail: progettogiovani@comune.padova.it

Web: www.progettogiovani.pd.it