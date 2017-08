Ghemon Dj Set + guest al Parco della Musica

Continuano gli annunci estivi che vanno a comporre la stagione musicale del Parco della Musica di Padova.

Mercoledì 2 agosto dalle ore 21 Ghemon Dj Set + guest.

🎵 TUTTI GLI EVENTI DEL PARCO DELLA MUSICA 2017 🎵​

GHEMON

Classe 1982 e originario di Avellino, è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani.

Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale, che fanno di lui un artista a meta tra un cantautore e un rapper: un caso quasi unico all’interno dello scenario rap tricolore.

Durante il suo dj set Ghemon spazierà tra le tracce che hanno segnato il suo percorso artistico.

La musica è ascolto, sentimento ed emozione. La vita di ognuno di noi è accompagnata dalle note di una canzone. Ogni periodo, ogni esperienza di una persona ha una sua personale colonna sonora perché le canzoni scandiscono il nostro tempo, ne fanno parte e riascoltare è come rivivere i momenti passati.

La musica è soprattutto condivisione: scambiarsi musica è un po’ come raccontarsi, spogliarsi e lasciare che siano i versi e i suoni a parlare per noi.

Un’occasione unica per entrare nel profondo di uno dei più apprezzati rapper e songwriter italiani, in un’atmosfera informale, quasi casalinga: come essere ospiti a casa di uno degli artisti italiani che più ha saputo innovarsi, uscire dagli schemi e

trovare una propria dimensione.

Canzone dopo canzone ci si potrà addentrare nel percorso musicale che ha formato GHEMON e tutti i suoi lavori passati.

BIGLIETTI

Ingresso UP TO YOU.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/445990349133381/