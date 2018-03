XXIV edizione "Il Ghetto si mostra. Fiorir di primavera" mostra mercato di giardinaggio

"Il Ghetto si mostra. Fiorir di primavera" è una mostra mercato del giardinaggio organizzata dall'associazione "In Ghetto", grazie al sostegno del Comune di Padova, che si svolge nelle vie di Padova, comprese nell'area denominata comunemente "Ghetto".

L'inaugurazione della mostra, con le autorità, è prevista per le ore 10.30.

Iniziative della giornata

Visita guidata all'Antica Sinagoga, ritrovo in via delle Piazze

Due turni: alle ore 10 e 11

La visita è su prenotazione e per un max di 30 persone a gruppo.



Due turni: alle ore 12 e 16

Apertura straordinaria della Torre dell'Orologio e della Reggia dei Carraresi con visite guidate a cura dell'associazione Salva L'Arte

ritrovo in piazza dei Signori

Sette turni: alle ore 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30

La visita è su prenotazione e per un max di 10 persone a gruppo.

In occasione della manifestazione vengono messi a disposizione dei visitatori alcuni ingressi omaggio:

per i Musei Civici agli Eremitani, compresi Palazzo Zuckermann, Museo Bottacin e Palazzo della Ragione; validità dal 2 al 15 aprile;

per il cinema MPX - multisala Pio X, via Bonoporti - validi solo per la programmazione ordinaria dal 2 all'8 aprile.

I biglietti per le visite sono disponibili solo su prenotazione contattando i numeri 049 650788 - 340 3006292. I biglietti per le visite guidate e gli ingressi omaggio e devono essere ritirati, nella giornata del 2 aprile, presso il negozio "Kalos antichità" di via dei Soncin, 23.

Per informazioni

Associazione "In Ghetto"

telefono e fax 049 650788

cell. 340 3006292

sito www.inghetto.it - www.padovainfiore.it​