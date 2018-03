Giancane e Breaking the Fence in concerto al Laboratorio Culturale I'M di Abano

Venerdì 9 marzo alle 21.30 il Laboratorio Cultruale I'M dell'associazione Khorakhanè ospita il concerto di Giancane, l'artista romano in tour con il suo album "Ansia e Disagio", organizzato in collaborazione con Everywheregigs e BPM Concerti.

Opening act Breaking the Fence.

Giancane

Componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane è un cantautore folk e rock’n’roll, dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. Il suo primo album si chiama “Una vita al top” ed è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente dall'Ep “Carne”, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria.

“Una vita al top” è un album country-neomelodico, d’orientamento western, ricco di rime selvagge. Giancane, come un cowboy metropolitano, si aggira per le vie della città: la sua chitarra è carica a pallettoni country folk e rock’n’roll, che il cantautore usa senza pudore. Cambia outfit, Giancane, ma tiene con sé la consueta museruola, tanto amata e tanto odiata.

Esaurita la prima tiratura, il 22 ottobre 2016 esce “Una vita al Top Deluxe”, che viene accolto con entusiasmo da critica e pubblico. Hanno parlato di “Una vita al Top” diverse riviste specializzate, testate e riviste online.

Il tour di “Una vita al Top” e “Una vita al Top Deluxe” hconta oltre 150 date di presentazione in tutta Italia, compresi diversi sold out

Il 16 giugno 2017 esce “Limone”, il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti. Il video, prodotto da Chef Rubio, con la sua società di produzione audiovisiva indipendente Tumaga, e Image Hunters, apprezzata film company romana, supera le 95mila visualizzazioni in quattro mesi. “Ansia e Disagio” è il titolo del nuovo disco di inediti, uscito il 24 novembre 2017 per Woodworm Label.

Breaking the Fence

I Breaking The Fence sono una band alternative rock di Padova, un grupo di ragazzi legati da una primordiale amicizia e da tanta musica. Sono storie comuni, sono ragazzi al termine dei propri studi, immersi in una fase di transizione che all'urlo ”rompere la transenna” cercano di voler andare oltre ai paletti imposti dalla consuetudine sociale, di scappare dal grigiore della routine, di vivere di quelle emozioni e di quei contatti umani che solo la musica sa creare. Questo è quello che vogliono porvare a fare: rompere quella maledetta transenna assieme.

Ingresso

Ingresso con tessera Associazione Culturale Khorakhanè (valida per l'anno 2018). Il costo della tessera è di 5 euro e ha validità annuale.

Comunicazione riservata ai soci.