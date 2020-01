Gianluca Marinelli presenta "Spillo & Ettore" al Libraccio

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 18

Gianluca Marinelli

presenta

Spillo & Ettore

Morellini

Il libro

In un condominio di via Goito a Padova, Spillo, Gigio e Lella, tre amici molto diversi ma assai legati tra loro, vivono un'esistenza tanto precaria quanto funzionale alla loro spensierata filosofia di vita. Il vulcanico Spillo è l'uomo più pigro e inconcludente che esista al mondo, finché un giorno, leggendo svogliatamente i soliti annunci di lavoro sul giornale, rimane folgorato: un'agenzia investigativa cerca un collaboratore! Spronato dal caustico e misterioso Cozzolino, titolare dell'agenzia, Spillo inizia la sua carriera da investigatore privato sulle tracce di cani scomparsi e mariti fedifraghi (o forse no?), ma presto si ritrova tra le mani casi ben più scottanti, che lo portano a utilizzare un istinto insospettabile e modalità ben poco ortodosse: da un finto suicidio a un giro di strozzinaggio in cui, per forza di cose, si sentirà coinvolto in prima persona.

L’autore

Gianluca Marinelli, classe 1972, per tutta la sua vita ha sempre fatto il grafico pubblicitario. Nel 2006 per gioco e per realizzare un suo sogno, inizia a lavorare per la libreria Mondadori di Padova in piazza Insurrezione 3. Responsabile della comunicazione e vice direttore, sempre per gioco ha deciso di scrivere questo suo primo libro.

Info web

https://www.facebook.com/events/2486661848256627/