Gianna Nannini alla Kioene Arena

Sabato 7 aprile alle ore 21 alla Kioene Arena arriva Gianna Nannini con il suo "Fenomenale Tour".

Dopo l’enorme successo del tour europeo che ha registrato un sold out dopo l’altro, il 10 marzo prossimo la rocker partirà dall’Alte Oper di Francoforte per la sua nuova avventura live, che la vedrà protagonista sui palchi italiani e tedeschi più prestigiosi. Dopo la prima il tour farà tappa, tra le altre, a Berlino, Dusseldorf, Monaco e Amburgo per poi tornare in Italia dal 29 marzo.

