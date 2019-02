Gianni Dego e la sua orchestra in concerto al Piccolo teatro

Manca una settimana, ormai, al concerto che Venerdì 15 febbraio, alle ore 20.45, Gianni Dego e la sua orchestra terranno al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana)

Da oltre cinquant’anni Gianni Dego con i suoi musicisti si dedica alla musica per le feste, le sale da ballo, gli eventi televisivi e le manifestazioni di maggior rilievo, anche a livello internazionale.

Il concerto in teatro sarà l’occasione di gala per festeggiare tanti anni di carriera, con un repertorio ad hoc per la serata- La formazione, oltre a Gianni Dego, voce solista, prevede in prima linea anche il figlio Jonathan, grande e poliedrico musicista (voce, tromba, fisarmonica, tastiere) e la bravissima Dagmar, voce solista. Accompagnati da Michele, batteria voce; Andrea, chitarra voce; Luca, basso, chitarra e voce; Andrea, fisarmonica, tastiere e voce.

Gianni Dego ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 18 anni per poi partecipare al Festival di Castrocaro, condotto da Pippo Baudo, nel 1969, arrivando in finale.

Oggi è soprannominato dagli amici “Il Reuccio del Triveneto” in omaggio al grande Claudio Villa a cui si ispira per quanto riguarda le canzoni melodiche da lui interpretate. Da oltre 30 anni è a capo dell’orchestra con cui si esibisce in tutta Italia.

A partire dalla seconda metà degli anni ‘80 ha inciso vari album tra cui ricordiamo: “Stasera ballo liscio”, “Giochi d’estate”, “Il mio domani” e “Trent’anni”. Anche brani di profondo impegno religioso “O mio Signore”, “Madonnina i Sarajevo” e “Piccolo crocefisso”. Con “In fondo all’anima” ha vinto il Premio delle Orchestre Ciao Italia.

In questi anni il cantante e compositore veneto ha partecipato con successo, su Canale Italia, alle trasmissioni “CantaItalia” e “Cantando e Ballando”.

Negli ultimi anni Gianni, pur rimanendo la voce solista, ha passato il testimone a suo figlio Jonathan con cui ha interpretato il brano “Orgoglioso di te”.

Al Piccolo Teatro un’occasione imperdibile per rivivere, insieme a lui, in un’unica serata, 59 anni di musica, pronti ad essere emozionati dalla sua grande voce.

Ingresso euro 12 (posti numerati) + diritti di prevendita

Prevendite presso Cartoleria C’era una volta (via Asolo 9) Cartolera

Prosdocimi (P.tta Pedrocchi) Carto Edicola Ruggero (zona Mandria)

Edicola Paltana (via Vittorio Veneto) ed online, con carta di credito, su www.liveticket.it

https://www.piccolo-padova.it/gianni-dego-e-la-sua-orchestra-in-concerto/

