Gianni Morandi in concerto alla Kioene Arena

Giovedì 22 marzo alle ore 21 la Kioene Arena ospita in concerto Gianni Morandi con il suo “d’amore d’autore” tour 2018: il ritorno live dell'artista con il 40esimo album di inediti.

É “d’amore d’autore” il titolo del 40esimo album di inediti di Gianni Morandi, in uscita su iTunes dalla sera del 16 e in tutti i negozi dal 17 novembre per Sony Music.

Dopo 53 milioni di copie vendute in carriera e a quattro anni dal suo ultimo album, “Bisogna vivere”, Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti d’autore, in cui sceglie di interpretare brani che hanno come filo conduttore l’amore.

Il nuovo progetto musicale di Morandi sarà anche live. Il 24 febbraio partirà infatti nei più importanti palasport italiani il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”. È possibile acquistare i biglietti dalle 16.00 di lunedì 28 agosto. Previste tre date nei palasport Zed! a Montichiari (Bs) il 26 febbraio, Conegliano (Tv) il 28 febbraio e Padova il 22 marzo.

