“Le parole note”: Giancarlo Giannini & Marco Zurzolo 4ET al castello Carrarese

Dopo Paolo Fresu e Nicola Piovani, il programma di Castello Festival 2019 conclude la settimana con un altro grande nome del panorama internazionale, l'attore Giancarlo Giannini, che porterà sul palco del Castello Carrarese il recital Le Parole Note.

Lo spettacolo, in prima regionale, è in programma sabato 6 luglio alle ore 21:30.

Il recital di Giancarlo Giannini è un singolare incontro di letteratura e musica. L’attore, con la sua voce calda e penetrante, reciterà una serie di brani e poesie al grande pubblico da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas.

Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione...la vita! Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del quartetto jazz di Marco Zurzolo portando gli spettatori in atmosfere mistiche, malinconiche, amorose ed ironiche in un viaggio che parte dal 1200 ed arriva ai giorni nostri.

Gli ultimi biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a partire dalle ore 20 alla cassa del Castello Carrarese al prezzo di 15€ (settore poltrone numerate).

Lo spettacolo rientra nel cartellone di Castello Festival, rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la main sponsorship di Argos.

La direzione artistica è firmata da Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è a cura della Scuola di Musica Gershwin in collaborazione con Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che gestisce anche quest'anno il punto ristoro Chiosco al Fresco.

Partner della rassegna sono Hotel Methis, Radio Cafè, PadovaOggi e Radio Stereo Città.

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

Programma completo su www.castellofestival.it e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova

Dettagli

Sabato 6 luglio – ore 21.30

Castello Carrarese – piazza Castello – Padova

Giancarlo Giannini & Marco Zurzolo 4ET

"Le parole note"

con:

Giancarlo Giannini – voce

– voce Marco Zurzolo – sax alto e soprano

– sax alto e soprano Ca rlo Fimiani – chitarra

– chitarra Aldo Perris – contrabbasso

– contrabbasso Agostino Mennella – batteria

Biglietti

Poltronissime numerate euro 25 - Poltrone non numerate euro 15

Esclusi diritti di prevendita

Prevendite:

Gabbia Dischi – via Dante, 8 – tel. 049.8751166

HiFi Record – via Marin, 27 – tel. 049.9877480

Scuola di Musica Gershwin – via Tonzig, 9 – tel. 342.1486878

online sui circuito Vivaticket, Eventbrite, Ticketmaster e ZedLive

e la sera del concerto presso la biglietteria del Castello Carrarese

Info web

https://www.facebook.com/events/441566629741341/

