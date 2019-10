Ai Giardini dell’Arena a Padova l'evento "Giardini del benessere"

Domenica 20 ottobre i Giardini dell’Arena, parco urbano fiore all’occhiello di Padova e recentemente riqualificato, ospiterà l’evento "I giardini del benessere". Una giornata all’insegna dell’armonia, dell’attività fisica, della promozione della salute e della convivialità immersi nella natura di uno dei polmoni verdi di Padova, all’ombra della Cappella degli Scrovegni e dell’antica Arena Romana.

Dalle 10 alle 19 potrete trovare un mercatino di prodotti naturali, promozione di attività sportive, creatività artigianale ad impatto zero, prodotti etnici fatti a mano e riciclo creativo, trattamenti sonori, massaggi shiatsu, narrativa sulla salute e prodotti per il vostro benessere. Ci sarà uno spazio dedicato ai laboratori didattici per grandi e piccini, un’area relax, spazio conferenze e attività fisiche all’aria aperta. A partire dalle 17 (circa) spettacoli di danza del ventre e danza Hula Hawaiiana. Per tutto il giorno l’evento sarà ad ingresso libero e gratuito.

Il programma delle conferenze

Ore 10 | Fabrizio Savaiano, operatore olistico, presenta la sua disciplina "Ristrutturazione emotiva secondo le discipline analogiche di S.Benemeglio".

Ore 11 | Arianna Giuliani, osteopata, su "Benessere Intestinale - il ruolo del microbiota, delle emozioni e dell’alimentazione".

Ore 14 | Marco Zaniboni, operatore bioenergetico, presenta la sua disciplina "Acmos e il riequilibrio energetico del dr. René Naccachian".

Ore 15 | Vittorio Benetti, uso intuitivo del pendolo. indagine energetica sulle persone e sui luoghi. Laboratorio che indicherà, in maniera semplice ed intuitiva, cos’è un pendolo e come si usa. Si verrà inoltre condotti a verificare lo stato dei chackra e ad effettuare semplici test energetici su persone e luoghi.

Ore 16 | Virna Norbiato, motivatrice olistica in formazione. Presentazione del progetto Gli amici di Kirone, scoprire un nuovo sé meditando in natura.

Ore 17 | Stefania Franceschini, operatrice olistica, su "Ridisegnare consapevolmente la propria vita attraverso il perdono".

Programma attività all’aria aperta

Ore 10 - per tutto il giorno | Laboratori didattici di origami, animaletti del bosco e foglie d’autunno a cura di Meraki. L’intento è quello di promuovere il riciclo creativo, l’utilizzo della carta e sviluppo della manualità in adulti e bambini.

Ore 11 - 45 minuti | Meditazione sul Suono con Leila (centro Kodama)

Suoni e rilassamento: ascolta i suoni che ti circondano e impara a sentire come il corpo e la mente reagiscono.

Ore 12 - 45 minuti | Hatha Yoga con Carla (BeHappy ASD) Cambia prospettiva! Per ogni giù c'è sempre un sù, Prova vedere il mondo a testa in giù!

Ore 14.30 - 45 minuti | Stretching dei meridiani e auto-shiatsu con Silvia (centro Kodama). Pressioni che fanno bene: educa il corpo all'equilibrio con semplici esercizi per il tuo benessere.

Ore 15.30 - 45 minuti | Vinyasa Yoga con Enrica (BeHappy ASD) Equilibrio fluido. Sperimenta l'equilibrio in movimento.

Ore 16.30 - 45 minuti | Spine Yoga con Katiuscia (BeHappy ASD) Gambe felici. Forza ed equilibrio in armonia.

Dalle ore 17.15 | Danze Etniche a cura di Meraki: Spettacolo di Danza del Ventre, Fusion e Hula Hawaiiana

Si consiglia ai partecipanti ai Workshop di portare abbigliamento comodo e a strati, abiti leggeri durante la pratica ed una felpa per coprirsi quando ci si ferma. Indicato, inoltre, un telo mare o un tappetino da stendere a terra. Partecipazione libera e gratuita.

L’evento, promosso dall’organizzazione dei Giardini dell’Arena è stato ideato dall’infermiere Flavio Lacagnina, da sempre attivo in ambito sociale, con il supporto delle associazioni Be Happy ASD, Meraki, Benessere in Movimento e Kodama con l’intento di avvicinare i padovani e soprattutto i numerosi turisti che la domenica visitano Padova, alla scoperta dell’attività fisica, della convivialità, della riscoperta dei luoghi più belli e significativi della città con l’intento di educare al benessere, al mangiare sano, ad uno stile di vita sano e alle attività all’aria aperta.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/giardini-dellarena