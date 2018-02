Torna a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, dal 24 marzo al 25 aprile, Giardinity, un patchwork di novanta varietà e colori di bulbi, con petali piumati, frangiati o lisci, che si mescoleranno in un arcobaleno di tonalità all’erba e ai fiori spontanei nel giardino informale della storica dimora di Vescovana.

Settantamila tulipani

Dal 24 marzo al 25 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 19, la proprietaria Mariella Bolognesi Scalabrin aprirà i cancelli del parco ottocentesco per condividere la terza edizione di “Giardinity primavera - I bulbi di Evelina Pisani”, la spettacolare fioritura, da precoce a tardiva, di 70mila tulipani olandesi, forniti dalla prestigiosa azienda olandese Fred de Meulder Export B.V., che andranno a mescolarsi, come in un quadro impressionista, all’erba e ai fiori spontanei del giardino informale della villa.

Un quadro impressionista

Uno spettacolo emozionante quello di “Giardinity, nuovo impressionismo olandese”, nato dal progetto della paesaggista olandese Jacqueline van der Kloet, fatto di luci, colori e profumi da vivere senza fretta, assaporando lo sbocciare della natura in primavera.

"La fioritura e l’installazione saranno un colpo d’occhio meraviglioso e unico - spiega la stessa Mariella Bolognesi Scalabrin, che ha piantato i bulbi con le sue mani nel freddo di novembre con alcuni validi collaboratori -. Rispetto allo scorso anno abbiamo piantato 10mila tulipani in più, che si sono aggiunti ai 60mila già interrati, temendo che alcuni non sbocciassero più, perché si sa che la natura segue il suo corso che l’uomo non può prevedere.

L'illustre creatrice del magico giardino

Un affascinante evento che accompagnerà gli spettatori alla scoperta del magico giardino di Evelina van Millingen Pisani, donna di elevata cultura, genius loci della storica Villa Pisani, protagonista nella storia di questa dimora perché ideatrice dell’importante ed ecclettico giardino. Mariella Bolognesi Scalabrin ha studiato la figura di Evelina risalendo al suo amore per il giardino, venendo così a conoscenza della passione e della storia che la legava ai tulipani, delle varie interpretazioni creative che diede al parco della villa contribuendo a creare un disegno che ricorda l’influenza di una larga cultura Europea.

"Il mio desiderio - continua la proprietaria - è di far vivere questo luogo per conservare e tramandare la storia di Evelina e per condividere questa bellezza con chi ama la natura".

Programma

Oltre alle passeggiate nel giardino fiorito, sono in programma visite guidate, incontri letterari e culturali, laboratori e attività ludiche per bambini e ragazzi, mostre, concerti, corsi di composizioni floreali, corsi di cucina con erbe, fiori e frutta e lezioni botaniche (tutte le informazioni sul sito www.giardinity.it).

La sala delle Allegorie ospiterà la mostra “La creatività della ceramica in 120 anni di tulipiere” a cura della storica azienda Ceramiche Dal Prà di Nove che esporrà delle eleganti e raffinate tulipiere, ovvero appositi vasi per tulipani, inventati nel Seicento dai fiorai olandesi.

Dall'1 al 25 aprile esporrà le sue opere d’ispirazione impressionista l’artista Ida Harm, che esprime nei suoi dipinti l'amore per i grandi alberi secolari, la natura, gli alberi solitari delle praterie, agli alberi da frutto dei giardini delle ville.

Ogni domenica, a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile si svolgerà “Le petit festival primaverile di piante, fiori e artigianato”, un mercatino di giardinaggio e artigianato d’eccellenza.

Il giorno di Pasquetta verrà organizzata una speciale caccia al tesoro a premi e si potrà fare il pic-nic nel giardino (prenotazione obbligatoria dei cestini che il pubblico potrà acquistare e ritirare direttamente al punto ristoro presente nella villa).

Biglietti

Visite guidate su prenotazione alla villa e al giardino alle ore 9-10.30-14-15.30

Biglietto singolo adulti: 8 euro

Biglietto bambini dai 6 ai 10 anni e adulti over75: 6 euro

Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap

Gruppo di famiglia quattro persone: 20 euro

Gruppi con più di venti persone: 6 euro a persona

Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life: 6 euro

Abbonati con CartaVerde: 6 euro

I cani sono graditi, ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini

Come arrivare

Dalla A13 Bologna-Padova: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 metri nuovamente a sinistra seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra.

Contatti

0425.920016 - 336.496470

info@villapisani.it

www.giardinity.it

www.villapisani.it