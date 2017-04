Giardinity, "Le insaziabili tentazioni del gusto" a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Nell'ambito di Giardinity Primavera - I Bulbi di Evelina a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, per festeggiare Pasqua e Pasquetta, domenica 16 e lunedì 17 aprile va in scena "Le insaziabili tentazioni del gusto".

La primavera mette in moto il metabolismo dei viventi e offre alla tavola germogli come gli asparagi e boccioli come i carciofi, rosette tenere di radicchi e lattughe, semi dolci di piselli e fave, radici croccanti come le prime carotine e i ravanelli.

Nella natura che rinasce, i vegetali destinati alla tavola hanno il ruolo di richiamo appetitoso e leggero per depurare l’organismo umano dopo i cibi ipercalorici dell’inverno.

MERCATINO

A Villa Pisani Bolognesi Scalabrin Pasqua e Pasquetta sono all’insegna del benessere a tavola, con qualche golosa deviazione per onorare i dolci tradizionali della festa.

Il mercatino si divide tra piante commestibili primaverili (comprese le piantine per l’orto) e appetitose eccellenze alimentari.

Vietato abbuffarsi, garantita in compenso la gratificazione del gusto per grandi e bambini.

BAMBINI E PIC-NIC

Anche senza dover spaccare le uova di cioccolato, i visitatori troveranno tante sorprese e il giorno di Pasquetta i bambini potranno partecipare ad una caccia al tesoro davvero speciale, dopo aver gustato il pic-nic con la famiglia.

È infatti possibile consumare il pranzo (portato da casa o acquistato sul posto) nel parco e in apposite aree predisposte sotto le barchesse.

PROGRAMMA

Domenica, ore 16.30: “Tè à la mode”

la naturopata Chiara Tonon intrattiene i visitatori sull’alimentazione sana di primavera, i benefici della dieta e del movimento, mentre gli ascoltatori sorseggiano una tazza di buon tè offerto da Villa Pisani.

Lunedì, ore 16: “Grande caccia all’uovo

con una gara di orienteering a premio per i bambini nel parco di Villa Pisani.

Possibilità per le famiglie di fare il pic-nic nel parco, con cibi propri o acquistati sul posto.

Lunedì, ore 16.30: “Tè à la mode”

con la naturopata Chiara Tonon. L’intestino è il nostro giardino. Superalimentati ma sottonutriti. Idee e suggerimenti per mantenere un dinamico equilibrio.

ORARI

Apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 alle 19 (ingresso consentito sino alle ore 18).

COSTI

Singolo adulti: 8 euro;

bambini da 6 a 10 anni e anziani over70: 6 euro;

gratuito per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap;

gruppo famiglia (quattro persone): 20 euro;

soci associazioni Touring Club, FAI, ADSI: 6 euro;

gruppi (min. 15 persone): 6 euro a persona.

INFORMAZIONI

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, via Roma, 25, - Vescovana

0425.920016 - info@villapisani.it - www.giardinity.it

COME ARRIVARE

Dall'autostrada A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo 800 metri nuovamente a sinistra verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l'ingresso della villa è sulla sinistra.