Giardinity autunno 2019, mostra mercato a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre torna

Giardinity autunno

VII Edizione della mostra mercato

Tutti i giorni dalle 9 alle 19

Installazioni creative di vivaisti, artigiani, e designer dedicate all’arte del giardino, delle mani e della mente.

La novità di quest'anno

Tutto per il Natale!

Programma

Questa edizione avrà come tema il legame tra Arte e Natura e tra Arte e Artigianato nel tempo del Natale, e, proprio in virtù di questo interessante e fecondo dialogo, ogni Espositore potrà proporre quanto ha di più bello e desiderabile per regali e ornamenti per gli allestimenti

natalizi.

Non solo semplici esposizioni di piante, fiori e oggetti decorativi legati al mondo del verde, ma vere e proprie ambientazioni e atmosfere che diventano espressioni artistiche e culturali, vive, ed emozionali.

“Il Giardino d’Inverno”

Una serra di alberi, fiori e arredi da giardino creata da Egidio Veronese, il fondatore di Arabe-sque, mitico riferimento padovano per le creazioni di eventi in Italia e all’Estero.

La serra dunque sarà spazio per la mostra delle sue collezioni, legate al tema del giardino e del Natale, raccolte durante i suoi numerosi viaggi in tante parti del mondo.

Rare proposte di arredo e di doni natalizi, una fantasia di colori, di fiori, di idee regalo, di tesuti, da ammirare e volendo, da acquistare.

Gli espositori

I vivaisti

Le barchesse e il giardino della Villa si animeranno con stand dove i vivaisti esporranno le loro collezioni di piante da mettere a dimora a partire proprio in questo scorcio di stagione.

Nel corso della Mostra è possibile seguire dimostrazioni pratiche, ricevere consigli sapienti e natural-mente fare acquisti. Soprattutto, Giardinity intende ricoprire, in un’atmosfera di bellezza, piacere e di gioco, il ruolo didattico delle mostre mercato di giardinaggio.

“L’arte delle mani e della fantasia”

Le sale affrescate della Villa accoglieranno artigiani d’eccellenza: del tessuto, del legno, del ferro e del colore. Oggetti per l’arredamento, collezioni di antichi arredi, abbigliamento, e prodotti del gusto e della bellezza. Una fantasia di creazioni di alto artigianato antico e moderno.

Le mostre

“Terramadreterra”

di Giovanni Cimatti, artista di livello internazionale con le sue opere in Musei e Pubblicazioni.

Collezione di Forme uniche in argilla semigreificata costruite a collage e finite con policromie di ingobbi.

“Luci e ombre del legno”

Dalla Galleria d’Arte ATREBATES di Bologna. Opere lignee che traggono ispirazione dalla magia degli alberi. Una raccolta di sculture di artisti italiani e stranieri vincitori del Simposio del Tesino, Trento.

“Installazioni creative”

Opere in ceramica, creta e ferro che manifestano la creatività della natura, e si fondono con la scena del giardino delle artiste Maria Cristina Oggioni, Adele Iandolo e Fiorenza Fiorani.

Visite guidate

Giovani allievi dell’Accademia di Venezia saranno le guide e racconteranno la “Storia di un giardino eclettico, di una Villa Veneta e di Evelina van Millingen Pisani, mitico “Genius Loci” di Villa Pisani..

Ogni giorno: alle 10.30 e alle 11.30 – alle 15 e alle 16.30 – Durata un’ora.

Visite guidate botaniche

“Gli alberi si raccontano” – “Gli alberi parlano se li ascoltiamo” Mirco Tugnoli, insigne naturalista li racconta splendidamente. Il giardino di Evelina è colmo di significati e di suggestioni.

Ogni giorno alle 10.30 – alle 12 – alle 14.30 e alle 16.

Giardinity per i più piccoli

I destinatari privilegiati dei laboratori previsti a Giardinity 2018 saranno i bambini. Passeggiando nel parco Il Mago dei Giardini intratterrà i piccoli svelando loro i segreti delle piante attraverso simpatici e divertenti giuochi. Alla fine il Mago rilascerà a tutti i bambini il Diplomalbero, attestato di Amico degli alberi.

Inoltre potranno disegnare o creare fiori di carta, mosaici, collane e altri oggetti in compagnia di una maestra molto creativa. Le attività di Giardinitybimbo sono comprese nel biglietto d’ingresso alla manifestazione.

Il programma completo

Scarica il programma completo su bit.ly/Giardinityprogrammacompleto.

Dove

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin in via Roma, 25 a Vescovana

Come arrivare

Dalla A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 mt nuovamente a sinistra seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra. Parcheggio gratuito nelle vicinanze della Villa.

Giorni e orari

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19.

In caso di pioggia la mostra si tiene sotto le Barchesse e le Sale della Villa.

Ingresso

Biglietti: intero euro 8;

Bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni euro 6.

Entrata gratuita per i bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap.

Gruppo di famiglia di 4 persone: euro 20 - Gruppi di più di 20 persone: euro 6 a persona

Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life, Vita di Campagna - Abbonati che presentano la «CartaVerde»: euro 6 I cani sono graditi ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini.

Durante la manifestazione è attivo il servizio di bar e ristorante affidato a Dario Ricevimenti.

Info web

https://www.facebook.com/events/380339999319772/

http://www.giardinity.it/