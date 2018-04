Giardinity a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin: gli eventi in programma domenica 22 aprile

Domenica 22 aprile sarà l’ultimo weekend di “Giardinity primavera – I Bulbi di Evelina Pisani”, nel giardino di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (in provincia di Padova, da non confondere con Villa Pisani a Stra). L’installazione dei tulipani nel giardino informale della Villa è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 (info e prenotazioni www.giardinity.it - info@villapisani.it).

Oltre alle passeggiate nel giardino fiorito, sono in programma visite guidate, incontri letterari e culturali, laboratori e attività ludiche per bambini e ragazzi, mostre, concerti, corsi di composizioni floreali, corsi di cucina con erbe, fiori e frutta e lezioni botaniche.

Nelle giornate di domenica 22 e mercoledì 25 aprile è possibile fare pic nic nel parco della villa portandosi il pranzo; per accedere all’area pic nic si deve pagare il biglietto d’ingresso alla Villa.

Ecco il programma di domenica 22 aprile

Per i bambini

Dalle 9.30 alle 11

“Laboratori di Pittura su tela e tessuto” – sul tema dei tulipani con cavalletti, colori, tele. a cura degli Studenti del Liceo Artistico “Antonio Corradini” di Este.

Per gli adulti

Alle ore 15

“Andar per colli e prati in Terra d’Este” come riconoscere le piante spontanee e commestibili dei Colli Euganeia.

“Fiori, frutta, erbe e profumi in cucina” – Il gusto di un tempo in un Corso di Cucina di Roberta Libero, cuoca e scrittrice.

Alle ore 16

Degustazione di vini dell’Azienda Agricola Comini (Giacciano con Baruchella – Rovigo).

Alle ore 16.30

Concerto di Franco Guidetti alla Chitarra a 6 braccia “Todo Brazil” – Musiche di E. Nazareth – B. Powell, A. C. Jobim, Toquinho, Niltinho, C. Machado.

Come in tutti i week end di aprile sarà visitabile “Le petit festival primaverile di piante, fiori e artigianato” con stand di artigiani e saranno visibili le due mostre all’interno della Villa. La Sala delle Allegorie ospiterà, per tutta la durata di Giardinity Primavera, la mostra “La creatività della ceramica in 120 anni di tulipiere” a cura della storica azienda Ceramiche Dal Prà di Nove (Vicenza) che esporrà delle eleganti e raffinate tulipiere, ovvero appositi vasi per tulipani, inventati nel Seicento dai fiorai olandesi. Fino al 25 aprile esporrà le sue opere d’ispirazione impressionista l’artista Ida Harm, che esprime nei suoi dipinti l’amore per i grandi alberi secolari, la natura, gli alberi solitari delle praterie, agli alberi da frutto dei giardini delle ville.

È possibile prenotare visite guidate alla Villa e al giardino (orari: 9 - 10.30 - 14 - 15.30).

Costi

Biglietto singolo adulti euro 8 - Biglietto bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni euro 6

Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap

Gruppo di famiglia di 4 persone: euro 20 - Gruppi di più di 20 persone: euro 6 a persona

Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life euro 6 - Abbonati che presentano la “CartaVerde” euro 6

I cani sono graditi ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini.

Dove

Villa Pisani - Bolognesi Scalabrin, via Roma 25, 35040 Vescovana PD

Come arrivare

Dalla A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 mt nuovamente a sinistra seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra.

Contatti

Telefono: 0425/920016 - 336/496470; email: info@villapisani.it www .giardinity.it - www. villapisani.it

La Villa - Nel luogo di un’antica rocca estense vecchia più di mille anni, sorge la villa commissionata dal Cardinale Francesco Pisani, patrizio veneziano. Il palazzo cinquecentesco con affreschi di Paolo Veronese, Gian Battista Zelotti, Dario Varotari e il fiammingo Ludovico

Toeput, detto il Pozzoserrato, nasce come sede amministrativa delle proprietà fondiarie acquisite nel 1478 nella Bassa Padovana. Evelina van Millingen nata a Costantinopoli da una famiglia inglese di origine fiamminga, dove visse la sua prima infanzia, e cresciuta a Londra e a Roma, crea il giardino e parco nello stile gardenesque del tempo, con influssi islamici, inglesi e fiamminghi. Così come li lascia Evelina ammiriamo oggi villa e giardino, restaurati e amorevolmente curati dall’attuale proprietaria, Mariella Bolognesi Scalabrin.

