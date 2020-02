Il giardino dei giochi presenta la "Festa di carnevale" a Padova

Continuano le attività dei volontari per la comunità. Trucca bimbi, popcorn e il cartone animato "Sing". Continuano le attività per i più piccoli e le famiglie padovane de Il Giardino dei Giochi. Per tutto l’anno hanno organizzato cinema all’aperto, gonfiabili, laboratori ricreativi e ora arriva la Festa di Carnevale.

I volontari del progetto in sinergia, hanno deciso di creare questi momenti ricreativi per la comunità per fare in modo di creare più calma, solidarietà e felicità, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: «La tolleranza è un buon fondamento su cui costruire i rapporti umani».

Domenica 23 febbraio alle ore 14 ci sarà il trucca bimbi mentre alle ore 15 inizierà il film per bambini e ragazzi "Sing". Il koala Buster Moon si è innamorato del teatro all'età di sei anni e al teatro ha dedicato la sua vita. Ha anche accumulato una discreta serie di fiaschi e di debiti e ora è ricercato dalla banca a cui ha chiesto un prestito e dai macchinisti che reclamano lo stipendio. Come salvare capra e cavoli? Buster ha un'idea geniale: un talent show. Apre quindi le porte del suo teatro ad una lunga fila di aspiranti cantanti e performer.

La proiezione del film avverrà nella sala cinema di Villa Francesconi Lanza, sede della Chiesa di Scientology di Padova che mette a disposizione gli spazi gratuitamente. I volontari, come sempre offriranno, stuzzicheria, popcorn, dolcetti e bevande. Stupiteci con costumi divertenti di Carnevale.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero a tutti e gratuito. Per maggiori informazioni chiama il 391.438.1933 o scrivi a ilgiardinodeigiochipadova@gmail.com. Visita la pagina Facebook Il Giardino dei Giochi