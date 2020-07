“Il giardino sospeso”: la rassegna teatrale estiva al vicolo del Portello

“Il giardino sospeso” è la rassegna teatrale estiva al vicolo del Portello dal 2 al 30 luglio. Di segutito tutto il programma nel dettaglio.

Giovedì 2 luglio

h 21.45 c/o Il giardino sospeso

Giorgia Mazzucato

Ingresso unico 10 euro

VIVIAMOCI

di e con Giorgia Mazzucato

Miglior artista e spettacolo al San Diego International Fringe Festival

Miglior spettacolo al premio Off Roma Fringe Festival.

Tre Vite, apparentemente scollegate e distanti.

Una giovane madre, di cui seguiamo l’intera esistenza, dalla nascita alla sua gravidanza.

Una bambina, energica e felice, rimasta senza il padre mentre si interroga sul suo passato ironizzando sul suo presente.

Un giovane meccanico veneto, ignorante e buono, che ci porta all’interno del suo lavoro e la sua famiglia.

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio interno ed esterno ai tre diversi personaggi, interpretati dall’attrice, e ai loro mondi che si creano tra incontri e scontri.

Giovedì 9 luglio

h 21.45 c/o Il giardino sospeso

Barabao Teatro

Ingresso unico 10 euro

IL SOGNO DEL GIOVANE LEONARDO DA VINCI

regia di Cristina Ranzato

Uno spettacolo che è un carosello di figure, di immagini, emozioni. Il desiderio di scrutare la mente del genio è ancora vivo. Speriamo con questo omaggio, di condividere la gioia.

Giovedì 16 luglio

h 21.45 c/o Il giardino sospeso

Beppe Casales

Ingresso unico 10 euro

CARA PROFESSORESSA

uno spettacolo di e con Beppe Casales

suoni di Matteo Sintucci

voce fuori campo di Matteo Alfonso

Gianni è un bidello di una scuola italiana. Uno studente gli regala “Lettera a una professoressa” di Don Milani e i ragazzi di Barbiana. Nel libro Gianni trova la sua storia, scopre che tra la scuola che combatte Don Milani e la scuola attuale ci sono molte cose in comune, che la scuola pubblica italiana è cambiata, ma non così tanto.

Giovedì 23 luglio

h 21.45 c/o Il giardino sospeso

Amistad Teatro, TOP–Teatri Off Padova

Ingresso unico 10 euro

NÒVE RAISE

con Loris Contarini e Paolo Valentini alle chitarre

Lo spaesamento è un senso di smarrimento.

E quando si è spaesati qualcosa si è perso: i punti cardinali, i riferimenti, la strada, la casa, le radici…

Si è disorientati, si è più soli in questa condizione. E per questo ha più senso incontrarsi, e incontrare la poesia, le parole, le storie: servono a ritrovare casa e radici.

Lo spettacolo è un tentativo di capire il presente di un territorio, il Veneto, attraverso le parole di grandi scrittori di questa terra: Zanzotto, Meneghello, Carlotto.

Giovedì 30 luglio

h 21.45 c/o Il giardino sospeso

Massimo Pederzoli

Ingresso unico 10 euro

ONE MAN VARIETY

uno spettacolo di e con Massimo Pederzoli

One Man Variety è un varietà surreale che porta in scena numeri di magia, comicità, rumorismo, acrobazia, beat box, giocoleria, ipnotismo, canto e tanto altro! One Man Variety vuole travolgere il pubblico con tante storie divertenti e leggere e allo stesso tempo, brillanti e di qualità.

