"Giarre in Festa" ad Abano Terme

Ritorna a Giarre di Abano Terme la manifestazione "Giarre in Festa": dal 22 aprile al 1° maggio due weekend ricchi di eventi e occasioni di sport.

La festa si terrà nei giorni 22-23-24-25 aprile e il 29-30 aprile e 1° maggio.

Nel fine settimana da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio si tiene il tradizionale Bicitour.

In tutte le giornate indicate vengono organizzati eventi sportivi, serate musicali e sarà attivo il grande stand gastronomico con le tagliatelle fatte in casa e grigliate miste.

INFORMAZIONI

Il programma completo è disponibile nelle locandine allegate

