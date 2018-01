“Il Gigante egoista”, musical al Piccolo Teatro

Sabato 20, alle ore 20.45 e domenica 21 gennaio alle ore 16.30 al Piccolo Teatro di via Asolo (Zona Paltana) inizia la programmazione per la festa di don Bosco, di cui quest'anno ricorre il 130esimo anniversario della morte.

E come celebrare al meglio la ricorrenza del “Santo dei giovani” per antonomasia, se non con un evento realizzato dai giovani?

Ecco che allora torna a grande richiesta il musical “Il Gigante egoista”, che ha debuttato con grande successo lo scorso anno, con i “Giovani Anim-Attori” di alcune parrocchie della diocesi di Padova.

Liberamente tratto da Oscar Wilde, da un'idea di Gilberto Ruzzante, una coproduzione Parrocchia S.G.Bosco, Associazione Piccolo Teatro, Salesiani Cooperatori.

Ha visto nella fase creativa e realizzativa impegnata una trentina di giovani, che replicheranno lo spettacolo anche domenica 28 gennaio al Teatro Alcione di Verona.

È uno spettacolo adatto a tutti, grandi e piccoli, con tanta musica, per ridere, riflettere e soprattutto emozionarsi con la storia del Gigante e del suo giardino, dove tutti - ma proprio tutti - vogliono abitare: le stagioni capricciose,la Gatta delle Nevi, la strega più comica mai esistita e le sue tre figlie, Gelo, Grandine, Neve,i Gelidi, il Vento del Nord, i folletti...

Posti numerati, ingresso euro 6.

Prevendite nei consueti punti vendita del Piccolo Teatro (info su www.piccolo-padova.it), oppure al botteghino da quarantacinque minuti prima dello spettacolo.