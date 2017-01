Spettacolo "Il Gigante egoista" al Piccolo Teatro Don Bosco

Sabato 4 febbraio alle ore 20.45 e, in replica, domenica 5 febbraio alle ore 16.30, il Piccolo Teatro Don Bosco di Padova ospita lo spettacolo "Il Gigante egoista", musical messo in scena dai giovani della parrocchia San Giovanni Bosco.

LA TRAMA. Un gigante che non è gigante, un giardino che non è più tale, un inverno che non ha fine e l’egoismo che lentamente rende gelido il cuore…ma può bastare uno sguardo o un gesto per cambiare ogni cosa.

Liberamente tratto dall’omonimo racconto di Oscar Wilde, “Il Gigante egoista” è uno spettacolo teatrale-musicale in due atti realizzato da una trentina di adolescenti e giovani della Parrocchia San Giovanni Bosco: 85’ circa di comicità, canzoni e coreografie, che regaleranno momenti di allegria ma anche spunti di riflessione e un messaggio di speranza cristiana.

Alla base dello spettacolo c’è un progetto basato sull’animazione teatrale come strumento educativo che, coinvolgendo i giovani con la musica, la recitazione, la danza, gli aspetti tecnici (costumi, luci, audio, scenografie, grafica) rende il teatro un’esperienza di vita.

Insieme si cresce nella vita e nella fede, imparando a socializzare, a faticare, a divertirsi, a portare avanti un progetto comune in un clima educativo “di famiglia”.

BIGLIETTI

Biglietto unico 6 euro.

PREVENDITE

Coin Ticketstore – via Altinate: 049.8364084

Cartoleria C’era una Volta – via Asolo, 9: 049.8803700

CartoEdicola Ruggero – zona Mandria: 049.715469

Edicola Paltana – rotatoria Padovanuoto

Non è prevista prevendita online.

Il botteghino del teatro aprirà un’ora prima dello spettacolo.

Non saranno accettate richieste di prenotazione via e-mail o via telefono.

L’ingresso in sala non sarà consentito dopo l’inizio dello spettacolo, nemmeno a chi fosse in possesso di biglietto acquistato in prevendita.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/Il-Gigante-Egoista-1752300744987440/