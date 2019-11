"Il Gigante del Nilo. Storia e avventure del Grande Belzoni", incontro ai musei Civici

In occasione della mostra L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi, aperta al pubblico fino al 28 giugno 2020 al Centro culturale Altinate San Gaetano, giovedì 28 novembre alle ore 17.30 in Sala del Romanino dei Musei Civici, piazza Eremitani 8, viene proposto un incontro in cui a far luce su questo straordinario personaggio saranno Marco Zatterin, vicedirettore de La Stampa, noto biografo del Belzoni, che ha appena pubblicato una nuova edizione ampliata del fortunato volume Il Gigante del Nilo. Storia e avventure del Grande Belzoni e la curatrice della mostra Francesca Veronese, conservatrice del Museo Archeologico di Padova.. L’appuntamento si concluderà con una degustazione di vini e prodotti del territorio a km zero offerta da Coldiretti e Campagna Amica.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della manifestazione Novembre Patavino, ideata dall’associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio.

Una vita straordinaria, “fuori dagli schemi”, quella del padovano Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), che dal palcoscenico del polveroso Sadler’s Wells Theatre di Londra, dove grazie a una straordinaria prestanza fisica si era cimentato in numeri di forza e giochi d’acqua ottenendo grandi successi, si proietta sugli appassionanti scenari della civiltà dell’Egitto, scoprendo vie che altri continueranno a percorrere, ponendo le premesse per lo sviluppo di una disciplina che oggi si insegna nelle Università. Una vita che si è conclusa in modo tragico sotto una palma nell’Africa Occidentale, a Gatwo, nel Regno del Benin.

