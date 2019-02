I Giganti di Langa all'abbazia di Praglia

I giganti di langa: una manifestazione interamente dedicata alle langhe nel cuore del Veneto

I Vignaioli di Langa presentano la loro idea di viticoltura alla terza edizione dell’evento

I Giganti di Langa

📆 domenica 3 marzo – Abbazia di Praglia – Teolo (Padova)

La terza edizione della manifestazione I Giganti di Langa si svolgerà domenica 3 marzo 2019 presso il Centro Congressi dell’Abbazia di Praglia di Teolo (Padova): l’evento organizzato da Associazione Culturale Arte & Vino interamente dedicato ai vini delle Langhe con degustazioni, incontri, seminari e workshop con gli esperti.

La giornata comincerà alle ore 10.30 con l’incontro pubblico organizzato con il patrocinio di FERPI Triveneto: Enogastronomia in tv, informazione o show. Comunicare la ristorazione oggi, tra realtà e falsi miti durante il quale giornalisti, chef, food blogger ed esperti si confronteranno su che cosa c’è dietro all’immagine patinata di ristoranti e chef.

La manifestazione proseguirà con un lungo banco d’assaggio dalle ore 11.30 alle ore 19.30 che darà modo di degustare le migliori produzioni di Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Barbera, Roero assieme a rappresentativi vini bianchi del territorio: dalle grandi firme di riferimento a interessanti produttori emergenti. Ad accompagnare gli assaggi, ci saranno prodotti gastronomici proposti da artigiani locali, oltre a un servizio di ristorazione che sarà attivo durante tutto l'arco della giornata.

Protagoniste della giornata una selezione di etichette di qualificate aziende delle Langhe: Sottimano, Bruno Giacosa, Negro Angelo e Figli, Cantina Palladino, Ettore Germano, Francesco Sobrero, Cortese Giuseppe, Ca’ Richeta, Fratelli Aimasso, Giuseppe Fassino, Fabrizio Ressia, Massimo Rivetti, Az. Agricola Segni di Langa, Bruno Rocca, Réva, Fratelli Serio e Battista di Borgogno, Schiavenza, Az. Agricola Orlando Agrigo, Marchesi di Barolo, Pietro Busso, Tranchero Osvaldo, Castello di Neive, Bovio, Produttori del Barbaresco, Beppe Marino Az. Vinicola, Ciabot Berton, La Bioca, Punset, Az. Agr. Rivetto di Sinio, Castello di Verduno, Mario Rivetti Cascina Serre, Cascina Rabaglio.

📣 Programma 📣

[Ingresso libero]

🔹 ore 10.30 – Incontro pubblico Enogastronomia in tv, informazione o show. Comunicare la ristorazione oggi, tra realtà e falsi miti

L’incontro aperto al pubblico, organizzato da Associazione Culturale Arte & Vino con il patrocinio di FERPI Triveneto Federazione Relazioni Pubbliche Italiana delegazione Triveneto, sarà l’occasione per mettere a confronto chef, giornalisti, food blogger, autori di guide ed esperti di comunicazione su che cosa significhi comunicare l’enogastronomia e la ristorazione oggi.

Intervengono:

👨 Andrea Bonini - Direttore del Seminario Veronelli.

👨 Luigi Costa, Coordinatore Guida Ristoranti Espresso per le Tre Venezie e autore della guida Venezie a tavola.

👨 Antonio Di Lorenzo – Ex vicecaporedattore de «Il Giornale di Vicenza», autore di numerosi volumi di cultura e storia vicentina e di libri di cultura eno-gastronomica. Fa parte dell’Accademia Italiana della Cucina, di cui dal 2005 è entrato nel Consiglio direttivo della Delegazione di Vicenza.

👨 Vincenzo Donatiello - Direttore ristorante 3 stelle Michelin Piazza Duomo - Alba e Miglior Maître d'Italia per la Guida Ristoranti d'Italia 2018 L'Espresso.

👨 Fabio Momolo - Storico chef dell’Hotel Metropole di Abano, leader storico dei cuochi delle Terme Euganee, consulente dell’associazione nazionale dei cuochi, campione di intaglio del ghiaccio, fondatore e team manager della nazionale di calcio dei cuochi, responsabile delle cucine dei 6 hotel di lusso del Gruppo GB HOTELS di Abano.

👩 Nadia Pasqual, socia professionista Ferpi e consulente marketing & comunicazione.

👩 Anna Maria Pellegrino, cuoca, cura il blog lacucinadiqb.com, docente di cucina, storia della cucina e pasticceria, autrice per magazine enogastronomici, food blogger, influencer, presidente dei food blogger italiani, volto noto di Rai3 a GEO.

👨 Alessandro Vincenzi giovane chef emergente, allievo di Fabio Momolo.

Modera:

👨 Renato Malaman – Giornalista esperto di enogastronomia

🔹 11.45 – Workshop “La creazione della perfetta carta dei vini” a cura di Vincenzo Donatiello - Restaurant Manager Ristorante 3 stelle Michelin Piazza Duomo – Alba e Miglior Maître d'Italia per la Guida Ristoranti d'Italia 2018 L'Espresso.

Ad accompagnamento della lezione, in degustazione :



🍷 Chassagne Montrachet 2014 – Louis Jadot

🍷 Barolo D.O.C.G. Riserva Lazzarito 2012 – Az. Agr. Germano Ettore

🍷 Barbaresco Rabajà 2015 - Bruno Rocca

🍷 Langhe Tres Plus 2012 - Selezione Tempo – Az. Agr. Orlando Abrigo

🍷 Chardonnay Modet Monet 2015 – Az. Agr. Ca' Richeta di Orlando Enrico

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione e dispensa.

👉 https://bit.ly/2Dk8ZWE 👈

[ Biglietto su prenotazione 40 euro comprensivo di ingresso alla manifestazione ]

🔹 ore 14.45 - Il Nebbiolo alla cieca a cura del Seminario Permanente Luigi Veronelli – presiede Andrea Alpi – Direttore della Didattica.

In degustazione

🍷7 grandi Nebbiolo, forse non solo delle Langhe!

👉 https://bit.ly/2DrBwt6👈

[ Biglietto su prenotazione 35 euro comprensivo di ingresso alla manifestazione ]

🔹 ore 17 – Seminario Il Barolo a cura del Seminario Permanente Luigi Veronelli presiede Andrea Alpi – Direttore della Didattica.



I vini in degustazione:

🍷 Barolo D.O.C.G. Riserva Pernanno Francesco Sobrero 2012

🍷 Barolo D.O.C.G. Ornato Az. Vin. Palladino 2013

🍷 Barolo D.O.C.G. Ceretta Az. Agr. Schiavenza 2013

🍷 Barolo D.O.C.G. Sottocastello di Novello Az. Agr. Ca' Viola 2014

🍷 Barolo D.O.C.G. Cannubi Cantine Damilano 2014

🍷 Barolo D.O.C.G. del Comune di Serralunga d'Alba 2015 - Az. Agr. Negro Angelo e Figli

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

👉 https://bit.ly/2BxvOGh 👈

[ Biglietto su prenotazione 40 euro comprensivo di ingresso alla manifestazione ]

Info prezzi

📌 Ingresso al banco d'assaggio con degustazioni libere (esclusi i laboratori)

Intero 👉 20 euro

Ridotto 👉 17 euro per i soci Ais, Fis, Fisar e Onav

Ridotto speciale soci Arte&Vino e FERPI 👉 13 euro

Biglietto scontato euro 15 in prevendita online fino ALL'01/03/2019 👉 https://bit.ly/2RPpL5a

“La creazione della perfetta carta dei vini” 👉 euro 40

“Il Nebbiolo alla cieca” 👉 euro 35

“Seminario Il Barolo” 👉 euro 40.

Il Nebbiolo alla cieca + Seminario Il Barolo 👉 euro 70.

📌 Tutti i costi sono comprensivi di ingresso alla manifestazione.

Modalità di pagamento

🌐 Acquisto online 👉 https://bit.ly/2DZASVn

💳 A mezzo bonifico bancario intestato a “Associazione Culturale Arte&Vino”

Iban IT07Y0533636340000046692751 – Banca Popolare Friuladria

Causale : Laboratorio ...” specificare quale - 03/03/2019

* Nel caso di acquisto a mezzo bonifico si prega di inviare prima una mail per conferma disponibilità posti all'indirizzo: segreteria.artevino@gmail.com

Sede evento : Centro Congressi Abbazia di Praglia - via Abbazia di Praglia, 16 - Teolo (PD)

✍ segreteria.artevino@gmail.com

392/755.92.06

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2328420683837537/