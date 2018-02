Gare di ginnastica ritmica individuali e a squadre per il campionato Us Acli a Padova

Sabato 3 e domenica 4 marzo al palazzetto dello sport Ca' Rasi si svolgono la prima prova della gara individuale di ginnastica ritmica riservata alle atlete della prima categoria, e la gara di ritmica a squadre e coppie per le atlete della prima, seconda e terza categoria.

Le ginnaste saranno suddivise per fasce di età. Le competizioni sono valide per il campionato regionale Us Acli.

La ritmica sarà nuovamente protagonista sabato 24 e domenica 25 marzo con la seconda prova individuale riservata alle atlete della seconda e terza categoria.