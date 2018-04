Gare di ginnastica ritmica Us Acli Padova al palazzetto di Sant'Angelo di Piove di Sacco

Ginnastica ritmica protagonista al palazzetto dello sport di via Donatori di Sangue a Sant'Angelo di Piove di Sacco: sabato 14 aprile dalle ore 14 si svolge la seconda prova della gara a coppie e squadre per tutte le categorie, mentre domenica 15 aprile dalle ore 9 va in scena la seconda prova della gara individuale riservata alle atlete della prima categoria suddivise in fasce di età.

Entrambe le competizioni, organizzate dall’Us Acli di Padova, sono valide per l'assegnazione dei titoli regionali 2018.