Spettacolo di Gino Paoli, al via l'estate carrarese padovana

Aperte le prevendite per il grande evento di apertura per la rassegna estiva promossa dal Comune di Padova al Castello Carrarese, in programma venerdì 29 giugno.

Protagonista una leggenda della canzone italiana con lo spettacolo “Paoli canta Paoli” in cui ripropone i suoi successi accompagnato da un trio di jazzisti d'eccezione

Dettagli

Riapre al pubblico anche per l'estate 2018 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Dal 29 giugno per tutta l'estate la piazza d’armi del Castello ospiterà una ricca rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con la Scuola di Musica Gershwin e altre associazioni e con la media partnership di Radio Padova e Easy Network.

Ad aprire la programmazione un evento speciale dedicato alla canzone italiana con una delle leggende della musica, Gino Paoli, che presenterà il suo nuovo spettacolo Paoli canta Paoli venerdì 29 giugno alle ore 21.30.

Cantautore, pioniere e precursore di un movimento artistico denominato scuola genovese – che insieme a Bindi, De Andrè, Lauzi, Endrigo e tanti altri personaggi noti ha generato una fucina di talenti unici negli anni ’60 – Gino Paoli è un'icona della musica italiana in grado di attraversare numerose generazioni e consegnarci ancora oggi con le sue canzoni un intreccio di poesia e melodie unico nel suo genere.

In questo nuovo spettacolo – in cui sarà affiancato da tre giganti del jazz italiano come Rita Marcotulli al pianoforte, Alfredo Golino alla batteria ed Ares Tavolazzi al basso – Paoli ripercorre la sua prolifica produzione a cominciare dai suoi più grandi successi come Il cielo in una stanza, La Gatta, Una lunga storia d’amore.

I biglietti per il concerto sono in vendita dal 1 giugno presso Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola Gershwin e online presso il Circuito Vivaticket.

Prime file numerate euro 30 - Poltrone numerate euro 25 - Poltrone non numerate euro 15

In caso di maltempo il concerto si terrà all'Auditorium Pollini.

Per informazioni: 342 1486878 – info@padovainestate.it – www.padovacultura.it

Info in breve

Venerdì 29 giugno – ore 21.30

Castello Carrarese – piazza Castello – Padova

(in caso di maltempo Auditorium Pollini)

PAOLI CANTA PAOLI

IL NUOVO SPETTACOLO DI GINO PAOLI

con

GINO PAOLI - voce

RITA MARCOTULLI - pianoforte

ARES TAVOLAZZI - contrabbasso

ALFREDO GOLINO – batteria

Biglietti

Prime file numerate euro 30

Poltrone numerate euro 25

Poltrone non numerate euro 15

Prevendite

Gabbia Dischi – via Dante, 8 – tel. 049.8751166

HiFi Record – via Marin, 27 – tel. 049.9877480

Scuola di Musica Gershwin – via Tonzig, 9 – tel. 342.1486878

online sul circuito Vivaticket – www.vivaticket.it

Informazioni

3421486878 - info@padovainestate.it – www.padovacultura.it

