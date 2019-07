“Capta – Tornate sovrumani”, Gio Evan live al parco della Musica

Il 28 luglio, al Parco della Musica di Padova, Gio Evan fa tappa con la sua nuova tournée "Capta – Tornate sovrumani".

Scrittore, cantautore, umorista, Gio Evan torna alla dimensione live, dopo il successo dell’ultimo tour che ha fatto registrare il tutto esaurito da nord a sud, e dopo la pubblicazione di “Himalaya Cocktail” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First) che anticipa l’album di inediti in uscita il prossimo autunno, e di “Cento Cuori Dentro” (Fabbri Editori) il suo ultimo romanzo.

Sul palco Gio Evan, accompagnato da una super band di 5 elementi composta da membri degli Anudo e degli Elephantides, porterà ancora una volta le sue doti di musicista, autore e interprete, che fanno di lui un artista unico nel panorama del nostro paese: “Parlerò di presunzione e autostima, come e quando riconoscerli, dell'importanza di riconoscere la bellezza che si fa. Parlerò di quanto sia importante e sacro ritornare a giocare, di come il gioco sia la cosa più seria rimasta da fare. Parlerò di acrobazie e di acrobati in un mondo che ha dimenticato come si fanno i salti mortali”, racconta.

Siate pronti a saltare e assaltare voi stessi

Domenica 28 luglio ore 21.30

Gio Evan @ Parco della Musica – Padova

11,50 euro - Prevendite: bit.ly/GioEvanPD

https://www.facebook.com/events/352641135601804/

bit.ly/GioEvanPD