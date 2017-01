Giò Sada & BariSmoothSquad a La Base Live Factory di San Martino di Lupari

Barley Arts presenta

Giò Sada & BariSmoothSquad

Sabato 28 gennaio al Vidia di Cesena e venerdì 10 febbraio a La Base Live Factory di San Martino di Lupari!

Volando al contrario tour

---

Continuano gli appuntamenti live di Giò Sada & BariSmoothSquad che saranno sabato 28 gennaio al Vidia di Cesena e venerdì 10 febbraio a La Base Live Factory di San Martino di Lupari. È possibile acquistare i biglietti sul circuito ufficiale Ticketone.

Giò Sada sarà in tour per presentare il suo nuovo disco, Volando al contrario (Sony Music), progetto discografico unico nel suo genere che vede la luce dopo 9 mesi dalla sua vittoria a X Factor 2015. Frutto di un accurato percorso produttivo, Volando al contrario è il lavoro perfetto per rappresentare al meglio il mondo sonoro di Giò Sada e la verve rock che lo contraddistingue. I brani sono stati scritti e composti da Giò insieme alla BariSmoothSquad, band che lo accompagnerà in ogni tappa del live tour, al compositore al compositore Stefano Milella dei Fabryka / Big Charlie e a Matteo Palieri (aka Ganzo); la produzione è stata invece affidata a Luca Rustici e Luca Chiaravalli. Dal 2 dicembre è in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Giò Sada, Deserto, e dal 6 dicembre è possibile anche seguire le sue tappe del Jack On Tour su SKy Arte.

Musicista, cantautore, compositore, attore e perfino youtuber, la personalità artistica di Giò Sada è poliedrica e frutto di un background familiare di contaminazione tra le arti che lo porta sin da subito a espandere le proprie potenzialità artistiche in direzioni diverse. Musicalmente, si forma nel panorama dell’underground indipendente punk hardcore, viaggiando in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa con i Waiting For Bettere con i BariSmoothSquad.

Nel 2015 partecipa a X-Factor Italia, vincendo con il suo primo singolo Il rimpianto di te (scritto dallo stesso Giosada con l’intervento di Pacifico e prodotto da Antonio Filippelli e Fabrizio Ferraguzzo), diventato disco d’oro in sei settimane. Nonostante il contesto del tutto anomalo rispetto al suo background, il Giò Sada hardcore non si ammorbidisce per costruire un personaggio più gradevole al grande pubblico, ma diventa il mezzo con cui un’intera scena underground irrompe nel mainstream, portando il pubblico idealmente con sé in sale prova umide e tour disagevoli in furgone in giro per l’Europa.

Giò Sada è un musicista curioso e propositivo, che non ha paura di mettersi in gioco e contaminarsi alla ricerca di stimoli artistici sempre nuovi; in più, ha una diversa consapevolezza di sè stesso e della propria musica, data dal contatto e dal supporto del grande pubblico. Ne è dimostrazione “Nowhere Stage”, il format lanciato da Giò e la sua band su Vevo che li vede andare alla ricerca di location inedite, urbane, posti abbandonati e dismessi o normalmente non aperti al pubblico per allestire piccoli live, anche acustici, con ospiti d’eccezione.

www.baell.it

www.facebook.com/giosadaofficial/?fref=ts

GIÒ SADA

Sabato 28 gennaio 2017

Cesena, Vidia Club – via S. Vittore

Biglietto: euro 13 + prev.

---

Venerdì 10 febbraio 2017

San Martino di Lupari (PD), La Base Live Factory - via Leonardo Da Vinci, 124

Biglietto: euro 15 + prev.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/150181788805846/

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone (http://bit.ly/2dXvpmk).

