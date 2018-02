"Gioacchino Rossini", gran gala lirico commemorativo a palazzo Zacco Armeni

Domenica 11 marzo alle ore 16.30 il Circolo della Lirica presenta il gran gala lirico "Gioacchino Rossini", omaggio al titano di potenza e d'audacia, il Napoleone d'un'epoca musicale.

Il genio rossiniano

"Lo invidio più di chiunque abbia vinto il primo premio in denaro alla lotteria della natura. A differenza di quello, egli ha vinto un nome imperituro, il genio e soprattutto la felicità”. Con queste parole, Stendhal, nella "Vita di Rossini", commentava e celebrava il genio della personalità rossiniana.

Nel centocinquantesimo anniversario della morte del grande compositore pesarese Gioacchino Rossini, il Circolo della Lirica di Padova propone un raffinatissimo evento interamente dedicato alla sua arte. Un omaggio a un compositore poliedrico e vitale, a una personalità dalle mille sfaccettature, testimonial della bellezza italiana nel mondo, che a soli vent’anni di carriera, improvvisamente, smette di scrivere per il teatro, componendo solo per sé stesso e gli amici.

Autore di 39 opere acclamate, senza nessun limite di genere, Rossini fu capace di spaziare dal genere buffo con opere quali "Il Barbiere di Siviglia", "La Cenerentola", "L'italiana in Algeri", fino a opere dall'impatto decisamente più drammatico come il "Guglielmo Tell", fino alle composite orchestrazioni della "Petite messe solennelle" e dello "Stabat Mater".

Il concerto

Il concerto si sviluppa in tre parti così da abbracciare tutti gli ambiti in cui il genio del compositore si è espresso: Rossini camerista, Rossini sacro, Rossini e la grande produzione operistica.

Con questo recital il Circolo della Lirica coniuga perfettamente le sue primarie missioni, ovvero essere promotore culturale divulgando la grande musica operistica e, al contempo, dare ampio spazio ai giovani talenti che si affacciano al difficile mondo del teatro musicale.

Le interpreti del concerto saranno infatti quattro giovani artiste selezionate da una prestigiosa giuria nel corso di audizioni e masterclass internazionali del 2017.

Interpreti

Maria Josefina Costa e Arlene Miatto Albeldas, mezzosoprani

Sara Pegorato e Masami Tsukamoto soprani

Al pianoforte il M° Federico Brunello

Conduce prof. Paolo Boscolo

Informazioni

Prenotazione obbligatoria: 349.8026146 - 348.9051968

www.circolodellalirica.it

www.facebook.com/circolodellalirica