Progetto “Gioca e vivi la città 2018”, giornate dedicate allo sport a Padova

Sabato 20 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30 alla Sala Gran Guardia - Padova

“COME IL DIGITALE PUO’ FAR CRESCERE UNO SPORT GIOVANE. IL CASO PALLAMANO” Meeting sulle potenzialità del connubio sport e attori del territorio, un momento di informazione e studio per valorizzare le attività economiche, il territorio e la sua rivitalizzazione, le potenzialità della digital trasformation per le attività commerciali e società sportive anche attraverso le opportunità per le nuove figure professionali emergenti per lo sport.

Il programma dettagliato è scaricabile dalla sezione “Documenti” di questa pagina.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Programma meeting