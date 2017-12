Convention regionale “Il gioco cambia!”, incontro su Special Olympics Italia a Padova

Si tiene a Padova la XIII convention regionale “Il gioco cambia!” relativa a Special Olympics Italia, un programma di allenamento sportivo e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva.

Si tratta di un confronto tra le varie associazioni del Veneto, affiliate all’attività Special Olympics che coinvolge atleti disabili nella pratica di varie discipline sportive.

L'incontro è in programma sabato 16 dicembre alle ore 10 alla Fondazione Opera Immacolata Concezione, in via Toblino a Padova.

L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Padova, della Regione del Veneto, del Coni regionale Veneto, del Comitato italiano paralimpico, della Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus - Fisiosport civitas vitae.

INFORMAZIONI

Special Olympics Italia

338.7093557

veneto@specialolympics.it

www.specialolympics.it