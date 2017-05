Gioco minorile, riparte "Facciamo girare la voce": il tour arriva nella città del Santo

Riparte il tour informativo per la prevenzione del gioco minorile realizzato da Lottomatica attraverso la partnership consolidata con Moige (Movimento Italiano Genitori) e Fit (Federazione Italiana Tabaccai). Il progetto, giunto alla sesta edizione, conferma l’impegno nel coinvolgimento della collettività per la diffusione del divieto di accesso al gioco con vincite in denaro per i minori.

TOUR. Partito il 2 maggio, con l’appuntamento di Aosta, il Tour abbraccerà infatti tutte le regioni italiane grazie alla presenza in ogni tappa di operatrici del Moige all’interno di 4 tabaccherie per favorire un confronto diretto con le persone. Informare, prevenire e sensibilizzare sono i tre capisaldi di un’iniziativa che in tre mesi, 2 gli appuntamenti settimanali, raggiungerà 20 città italiane.

PADOVA. La sesta tappa del tour è in programma a Padova mercoledì: dalle ore 9 alle ore 11 in via Pontevigodarzere, 120 (referente Paolo Vettore); dalle ore 11.30 alle ore 13.30 in via Tiziano Aspetti, 227/229 (referente Italo De Rossi); dalle ore 15 alle ore 17 in via Jacopo Facciolati, 93 (referente Alessandro Zago) e dalle ore 17.30 alle ore 19.00: via Guizza, 201 (referente Elisabetta Gallo).