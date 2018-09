Gioielli in fermento: la mostra all'oratorio San Rocco

Inaugurazione: 20 settembre 2018, ore 18.30

Gioielli in Fermento é un concorso internazionale sul gioiello contemporaneo d’autore.

I temi proposti per la realizzazione delle opere hanno luogo a partire dai panorami della Val Tidone: tratti collinari che identificano l’attraente paesaggio italiano, dall’Emilia, dove ci troviamo, al Veneto, che ci ospita, al movimento tipico di tutto l’Appennino.

Ambienti accoglienti, panorami evocativi che testimoniano i legami con la tradizione agricola, gastronomica e quella, in particolare, del vino, che unisce tutta l'area mediterranea. Dal 2011 questi luoghi hanno ampliato i loro confini coinvolgendo artisti e designer internazionali, affermati ed emergenti, ad esprimere la propria relazione con questo contesto - da qui proviene l’idea che dà titolo al progetto.

La rassegna giunge ora a Padova, avvolta dai preziosi affreschi dell’Oratorio di San Rocco. Un segno di buon auspicio, che accomuna le terre padane toccate da vicino dalla storia del Santo, in cammino sulla via Francigena, che cinge tutti i centri dei colli piacentini e percorsa dagli antichi pellegrini come S.Rocco, e dunque idealmente li unisce ai tesori artistici della città di Padova, Urbs Picta.

L’inaugurazione della mostra è prevista giovedì 20 settembre alle ore 18.30. Resterà allestita fino all’11 novembre. L’ideazione e la realizzazione del concorso sono a cura di Eliana Negroni, dell’Associazione Gioiello Contemporaneo AGC, che sarà a disposizione per le visite guidate, su appuntamento, nei sabati 13, 20 e 27 ottobre 2018 (per informazioni tel. 049 8753981 padovacultura.it).

Tra le oltre 90 opere esposte, si segnalano i premiati dell’edizione 2018:



RyungJae Jung (S.Korea) : Premio Gioielli in Fermento 2018

thanks to Allied Group SpA and Joya Art Jewellery & Objects

Sara Barbanti (Italy) : Premio Gioielli in Fermento 2018 / artista emergente

thanks to Gioielli in Fermento #Gallery and Klimt02 Network

Premio Città di Castel San Giovanni - Le Arti Orafe a: Laura Garcia Sanchez (EASD Valencia, Spain)

thanks to LAO Le Arti Orafe Jewellery School and Comune di Castel San Giovanni (Piacenza IT)

Autori

Francesca Antonello, Sara Barbanti, Silvia Beccaria, Maura Biamonti,

Raffaella Brunzin, Isabelle Busnel, Sébastien Carré, Cristina Celis,

Cédric Chevalley, Luisa Chiandotto, Angela Ciobanu, Rachael Colley,

Lluís Comín, Clara Del Papa, Ylenia Deriu, Elin Flognman,

Fabiana Gadano, Juanjo García Martín, Steffi Götze, Adam Hawk,

Holland Houdek, Ryungjae Jung, Marilena Karagkiozi, Iro Kaskani,

Malene Kastalje, Mia Kwon, Claire Lavendhomme, Heng Lee,

Yi-Chen Lin, Ria Lins, Chiara Lucato, Daniela Malev, Paola Mirai,

Viktoria Münzker, Esther Ortiz-Villajos, Joo Hyung Park,

Liana Pattihis, Mabel Pena, Adrienn Pesti, Alessandro Petrolati,

Marco Picciali, Alessandra Pizzini, Hester Popma-van de Kolk,

Poppy Porter, Catherine Quattrociocchi, Rosanna Raljevíc Ceglar,

Gianni Riva, Maddalena Rocco, Stefano Rossi, Kika Rufino,

Stenia Scarselli, Marianne Schliwinski, Sandra Schmid, Sara Shahak,

Sergio Spivach e Stefano Spivach, Claudia Steiner, Agnese Taverna,

Eva Tesarik, Katja Toporski, Cristiana Turano Campello,

Barbara Uderzo, Eriko Unno, Machteld van Joolingen,

Federico Vianello, Yiota Vogli, Babette von Dohnanyi,

Caterina Zanca, Laura Zecchini, Caterina Zucchi,

Corrado De Meo, Maria Rosa Franzin, Nicoletta Frigerio, Gigi Mariani,

GianCarlo Montebello, Fumiki Taguchi, Fabrizio Tridenti, Annamaria Zanella,

Sezione Scuole:

Laura Sanchez, Song Xu Jun Nan, Zhihui He, Zhou Ye Xi

Marta Alice Adda, Riccardo Bonetto, Fabio Cavarzan, Guido Schiavon

Mariagiorgia Pacini, Hu Jun, Zhao Yi

Info

serviziomostre@comune.padova.it

gioiellinfermento.com

padovacultura.it

049 8753981

