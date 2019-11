Gioin - CarTech e smart mobility incontro al Talent Garden di Padova

Il settimo e ultimo appuntamento del 2019 del GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network) affronterà il tema CarTech e Smart Mobility e si svolgerà a Padova il 25 novembre alle ore 16 presso Talent Garden, in via Savelli 30.

Durante questo incontro si parlerà di come l’evoluzione delle tecnologie digitali stiano cambiando non solo le abitudini di fruizione e di consumo, ma anche i modelli di business, che impattano in maniera importante su diversi settori, quali ad esempio: il Fintech, l’Insurtech e le “Telco”. Parteciperanno grandi esperti di settore che parleranno di quanto sta accadendo in termini di innovazione tecnologica nell’ambito del CarTech e della Smart Mobility e ci sarà l’occasione di incontrare alcune startup innovative appartenenti a questi settori.

La rassegna

GIOIN è organizzato da Digital Magics e consiste in una serie di appuntamenti nelle città italiane, per approfondire le opportunità offerte dall’Open Innovation: innovare processi, prodotti e servizi delle aziende mature grazie alle tecnologie esterne delle startup.

GIOIN è focalizzato, infatti, sulla condivisione di esperienze concrete e di “case history”, coinvolgendo imprenditori e startupper che stanno mettendo in pratica il paradigma dell’Open Innovation nei loro settori.

GIOIN, in sostanza, offre alle aziende percorsi di informazione, formazione e condivisione per accedere a strumenti di supporto e stimoli per la ricerca di soluzioni non convenzionali, fondamentali per affrontare la sfida dell’innovazione, migliorare i processi industriali, generare valore e ideare nuovi prodotti e servizi, attraverso le startup innovative digitali. Lo scopo del GIOIN è quello di formare gli Innovation Manager del futuro all’interno delle imprese.

I protagonisti del settimo evento dell’anno dedicato al Cartech e alla Smart Mobility

Dalle 16.30 interverranno: Marco Gay, Amministratore Delegato Digital Magics; Layla Pavone, Consigliere Delegato e Chief Innovation Marketing e Communication Officer Digital Magics; Gianni Potti, Partner Digital Magics Triveneto; Carlo Donadio, Senior Manager Deloitte Officine Innovazione; Gianmarco Piola, Project Manager Fondazione Torino Wireless; Sir Bibop Gresta, CEO World Development Fund e Co-FondatoreHyperloop Transportation Technologies; Roberto Casoni, Technical Manager Modis; Tommaso Rossi, Socio e CTO Kinoa; Lorenzo Barbantini Scanni, Chief Innovation The Hurry Italia e Project Lead Popmove; Gianluca Iorio, Co Founder e CEO MIMoto Smart Mobility; Sergio Pininfarina, Co-founder, Administrator & Business Director TUC Technology; Ludovico Campana, Co-founder, Administrator & Inventor TUC Technology; Carlo Sciuto, Co Founder e CMO ParkSmart; Matteo Bertezzolo, Founder e CEO Bermat.

Per consultare l’agenda dell’evento: http://www.gioin.it/it/eventi/cartech-e-smart-mobility/

Digital Magics

Digital Magics, quotata su AIM Italia, è un business incubator che supporta le startup del mondo Tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business digitale. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali.