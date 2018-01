Presentazione del libro di Lucia Giolo “Crudele maschile singolare” alla Galleria Cavour

Giovedì 15 febbraio alle ore 17.30 presso la Galleria Cavour in piazza Cavour a Padova, Adina Agugiaro, giornalista e opinionista de il Mattino di Padova e Federica Mantovani, laureata in materie letterarie, grafologa e impegnata sul fronte della sensibilizzazione contro la violenza alle donne, presenteranno il libro di Lucia Giolo “Crudele maschile singolare” (Youcanprint).

Viola è una donna colta e intelligente, doti che tuttavia non le impediscono di portare avanti col suo compagno una relazione malata, all’interno della quale ai momenti di passione si alternano insulti e botte. Una attrazione fugace nei confronti di un altro uomo complica ulteriormente la sua già tormentata vita familiare. La storia si snoda in un crescendo di avvenimenti drammatici, tra colpi di scena e oscuri segreti, attraverso i quali Viola arriverà infine alla consapevolezza della sua condizione di vittima (tanto più difficile da riconoscere quanto più i protagonisti maschili camuffano con l’amore la loro incapacità di amare) e alla determinazione di non subire più passivamente legami soffocanti e pericolosi. Sarà troppo tardi?

Lucia Giolo vive a Padova. Laureata con lode alla facoltà di Lettere, intraprende l’insegnamento nelle scuole superiori. Decide poi di seguire la propria vocazione alla scrittura, affrontando nei suoi romanzi temi di grande impatto e attualità: la ricerca ossessiva della bellezza ne “Lo specchio e il cane”, gli aspetti più conflittuali negli anni della contestazione giovanile ne “Il lato oscuro”, la violenza sessuale nel mondo dell’adolescenza in “Occhio per occhio”, infine la violenza domestica in “Crudele maschile singolare”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

INFORMAZIONI

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Servizio Mostre

tel. 049 8204547 - calores@comune.padova.it

