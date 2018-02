Giorgio Cracco presenta il libro "Ezzelino da Romano e Dante" alla Loggia Amulea

La Società Dante Alighieri - comitato di Padova organizza giovedì 22 febbraio alle ore 17.30, nella sala della Loggia Amulea un incontro con l’autore Giorgio Cracco, che presenta il libro "Ezzelino da Romano e Dante".

L'autore

Uno studioso brillante, Giorgio Cracco, un’autorità in materia di studi medievali, alle prese con un giallo storico e una figura che divenne presto leggenda. Quella di Ezzelino da Romano, personaggio che, caso unico in tutta la Divina Commedia, compare per ben due volte, nell’Inferno e nel Paradiso, in chiavi diametralmente opposte. Perché? Giorgio Cracco avanza un’ipotesi del tutto inedita che getta una luce nuova sulla figura di Ezzelino ed anche su quella che fu la presenza di Dante in terra veneta.