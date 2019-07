Giorgio Poi "Smog tour" al parco della Musica

Arriva a Padova Giorgio Poi. Il cantautore novarese ha vissuto per anni all'estero ma è riuscito a rivoluzionare "La musica italiana", colorandola di nostalgia e tristezza come canta nell'omonima, sarcastica canzone scritta insieme al collega Calcutta. Al Parco della Musica presenterà il suo nuovo album, Smog, appunto. Un disco denso, che resta sui vestiti, in cui l'autore guarda al reale da una nuova prospettiva. Tornato a vivere a Bologna, dopo essersi diviso tra Londra e Berlino, scrive di nostalgie intrise di buon cantautorato (Dalla, Ciampi, Paolo Conte, Battisti e Battiato) e suona internazionale (Tame Impala, Mac De Marco e Connan Mockasin) costruendo uno stile autentico, unico e riconoscibile.

Dettagli

Sabato 13 luglio ore 21

Giorgio Poi in concerto

Parco della Musica - Padova

Biglietti: http://bit.ly/GiorgioPoiPdM

100 biglietti early birds disponibili a 10 euro + d.p.

Dall’uscita del suo esordio discografico “Fa Niente” (Febbraio 2017) Giorgio Poi ha costruito un rapporto unico e speciale con la musica italiana. Paroliere, polistrumentista e produttore, a parlare è suo percorso solido, sempre costantemente in crescita e alla ricerca di nuove occasioni in cui mettere a frutto la sua versatilità. La sua voce inconfondibile nelle collaborazioni con Carl Brave e Frah Quintale, la sua chitarra al servizio dell’ultimo disco e live di Calcutta, e poi ancora produttore per il disco di Francesco De Leo e tra gli autori nell’ultimo disco di Luca Carboni. Ma è soprattutto l’energia sprigionata durante i suoi concerti che fa la differenza e mette tutti d’accordo. In Italia e in Europa fino agli Stati Uniti dove i Phoenix lo hanno voluto in aperture alle loro date di New York e Los Angeles.

Ora Giorgio è pronto a tornare dal vivo nei principali live club italiani per presentare “Smog”, il suo ultimo bellissimo album uscito lo scorso 8 marzo su Bomba Dischi ed anticipato dai singoli Vinavil e Stella.

Info web

https://www.facebook.com/events/344304556139821/

https://www.diyticket.it/events/Musica/2574/giorgio-poi-padova-biglietti