Giornata del benessere con l'associazione culturale Fantalica a Padova

Giovedì 28 settembre l'associazione culturale Fantalica propone un appuntamento speciale con il benessere, una giornata di lezioni aperte per far conoscere a tutti gli interessati le proposte per l'anno 2017/2018.

PROGRAMMA

ore 18

LEZIONE APERTA DI TRAINING AUTOGENO

“Mo(vi)menti rilassati”. Lezione di avvicinamento al training autogeno

Con la partecipazione della psicologa Laura Pedrazzoli

ore 19

LEZIONE APERTA DI HATHA YOGA

“Lo yoga della forza: tra corpo e mente”

Con la partecipazione di Marilisa Zuccaro.

Durante la serata verrà presentato il corso di hatha yoga.

INFORMAZIONI

Associazione Culturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it