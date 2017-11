Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids 2017, le iniziative a Padova

L'ufficio Città Sane del Comune di Padova, in collaborazione con l'associazione Casa - Condivisione accoglienza studio contro l'Aids, organizza, in occasione della Giornata mondiale per la lotta all'Aids, una serie di iniziative di sensibilizzazione ed informazione.

PROGRAMMA

dalle ore 12 alle 20 - Liston, di fronte a Palazzo Moroni

Gazebo con attività di intrattenimento, informazione e consulenza.

Gazebo con attività di intrattenimento, informazione e consulenza. dalle ore 18 alle 24 - piazza dei Signori, sotto la Torre dell'Orologio

Banchetto con attività di intrattenimento, informazione e consulenza.

Per l'occasione viene illuminata la Torre dell'Orologio di piazza dei Signori.

PER INFORMAZIONI

Associazione Casa

email casa.selfhelp@libero.it

