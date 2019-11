Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids 2019, le iniziative a Padova

In occasione della Giornata mondiale per la lotta all'Aids, 1 dicembre, la Croce Rossa italiana comitato di Padova, in collaborazione con l'associazione Casa - Condivisione accoglienza studio contro l'Aids, organizza una giornata di informazione e sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Programma

dalle ore 10.30 alle 18.30

Stand informativo e ambulatorio mobile con attività di informazione e consulenza.

E' possibile effettuare il test, gratuito ed anonimo, dell’Hiv e sifilide. (Non è necessaria la prescrizione medica. La disponibilità dei test è limitata).

ore 14.30

Flash mob e caccia al tesoro con quesiti sull'Aids proposti da Esn Studenti Erasmus Padova

​Per informazioni

Associazione Casa

email casa.selfhelp@libero.it

“Ama bene. Ama sano”

Al via domenica 1 dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la lotta all’Aids, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Per tutta la giornata sul Liston, davanti a Palazzo Moroni, saranno a disposizione della cittadinanza un ambulatorio mobile e un gazebo della Croce Rossa Italiana per promuovere “Meet, test and Treat”: medici offriranno la possibilità di effettuare test del sangue rapidi, gratuiti e anonimi che consistono in una piccola puntura del dito per il prelievo di una goccia di sangue e un’attesa di dieci minuti per avere una diagnosi accurata.

Oltre all’ambulatorio mobile sarà presente un altro gazebo dell’associazione C.A.S.A. Condivisione Accoglienza Studio contro l’Aids di Padova , gestito da volontari dell’associazione coadiuvati da ESN Studenti Erasmus Padova, che saranno a disposizione per informazioni, per proporre materiale informativo e per offrire cioccolata calda ai visitatori.

La campagna di sensibilizzazione promossa da C.A.S.A. Padova e da Croce Rossa Italiana è patrocinata e realizzata in collaborazione con il Comune di Padova settore Gabinetto del Sindaco - Progetto Città Sane rete Italiana OMS Organizzazione Mondiale della Sanità.

Allegati