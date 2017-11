Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Este

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE nel segno del rispetto, della comprensione e della sensibilizzazione.

Gallana: “Rinforziamo con maggiore informazione e prevenzione sul territorio il nostro NO alla violenza sulle donne. AllaConferenza dei Sindaci dell'ex Ulss 17, convocata per oggi, relazionerò sullo stato di attuazione del progetto antiviolenza e dei relativi servizi. Il fenomeno della violenza contro le donne è trasversale a tutti i segmenti della popolazione, riguarda tutte le fasce d'età, tutti i contesti sociali a prescindere dal grado di istruzione. Oltre a sostenere le donne vittime di violenza, e i loro figli, e a sensibilizzare la popolazione su un fenomeno che fa parte della quotidianità di troppe famiglie, vogliamo insegnare ai nostri bambini e alle nostre bambine il rispetto, la comprensione e la collaborazione”.

Oggi il Sindaco ha relazionato alla Conferenza dei Sindaci dell'ex Ulss 17 in merito al progetto antiviolenza e ai servizi collegati: le case di fuga e rifugio, il tavolo territoriale interistituzionale e lo Sportello che si trova a Este in via Vallesina 15, gestito da operatori dell'Ulss 17. Il progetto antiviolenza è finanziato da fondi ministeriali, regionali e comunali e il budget di spesa previsto per il triennio 2017-2019 è di complessivi 320.000 euro in gran parte coperti da finanziamento statale.

Il progetto antiviolenza interessa il territorio dell'ex Ulss 17 e ha il compito di promuovere la cultura del rispetto delle donne attraverso un importante e delicato servizio di ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza e, nei casi più gravi, accogliendo loro e i figli nelle strutture preposte di proprietà del Comune.

Sono 127 le donne che da giugno 2016 ad agosto 2017 si sono rivolte al Centro Antiviolenza; 58 di queste hanno figli minori per un totale di 96 bambini e bambine.

L'87% delle donne che hanno chiesto aiuto allo Sportello sono italiane; il restante 18% è composto da donne di nazionalità per la maggior parte moldava, marocchina, rumena.

I Comuni di residenza maggiormente rappresentati, sul totale dei 34 enti locali coinvolti, sono quelli di Este, con 17 casi, Monselice, con 15 richieste, Rovigo (nel periodo di chiusura dello sportello rodigino), con 13 donne, Conselve e Solesino, con 7 casi ciascuno. Circa metà delle donne che si sono rivolte al servizio risulta disoccupata o inoccupata.

La stragrande maggioranza dei casi di violenza si verifica all'interno delle mura domestiche o per mano di ex partner: 96 donne hanno denunciato fatti di questa natura.

Sabato 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Este promuove due iniziative, attraverso la Biblioteca Civica e in collaborazione con l'Associazione culturale Villa Dolfin Boldù: per i ragazzi, la mattina di sabato 25 in Municipio "Fiabe dritte al cuore", e per la cittadinanza in generale, sabato 25 sera e domenica 26 pomeriggio, al Teatro dei Filodrammatici "Donne... in ballo!".

Sabato mattina, presso la Sala Giunta del Municipio, i volontari del gruppo Vivi e Vegeti e dell'Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù saranno protagonisti delle letture animate per alcune classi delle scuole Primarie. Rispetto, comprensione, collaborazione, sono i temi raccontati nelle fiabe scelte per l'occasione per parlare del rispetto di sé e dell'altro attraverso nuove immagini e storie intense.

“Ora più che mai c'è bisogno di collaborazione e condivisione per prevenire la violenza di ogni genere, psicologica e fisica, e il bullismo nelle scuole – avverte il Sindaco Gallana -. Scopo dell'iniziativa è permettere ai bambini e alle bambine di imparare a comprendere, sin da piccoli, il proprio carattere e la propria personalità, accettando di essere quello che si è senza ruoli prestabiliti, per poter crescere e sperimentarsi in libertà”.

Link alla news nel sito comunale: http://www.comune.este.pd.it/ index.php/cultura-e- biblioteca/news-tematiche- cultura/1380-25-novembre- giornata-internazionale-per-l- eliminazione-della-violenza- contro-le-donne-a-este

Gallery