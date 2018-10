Giornate Fai d’autunno a Padova

Dopo l’enorme successo delle Giornate FAI di Primavera, sabato 13 e domenica 14 ottobre ritornano le Giornate FAI d’Autunno. Grazie al grande impegno del Gruppo FAI Giovani Padova, questo weekend saranno eccezionalmente accessibili con visite guidate tre luoghi legati profondamente alla storia della Città candidata “Urbs Picta” Unesco.

Si potranno visitare:

Il Ponte di San Lorenzo, un’escursione nel sottosuolo alla scoperta della Padova d’acque romana, in particolare nel pomeriggio di sabato si terranno visite guidate tematiche a titolo “Luoghi di scambio e di commercio – fiumi e strade a Patavium”;

La Loggia Carrarese, con affreschi dal Guariento e l’attigua Casa della Rampa entrambe edificate come parte di un complesso destinato ad ospitare il Signore di Padova e la sua corte;

La Chiesa di San Gaetano costruita su un’antica chiesa medioevale, riprogettata dallo Scamozzi e oggetto di un grandioso intervento barocco.

Un weekend in cui soffermare lo sguardo sul ricco patrimonio diffuso italiano; da nord a sud in 250 città italiane verranno aperti 660 luoghi tra pubblici e privati. Grazie all’impegno di oltre 4000 giovani volontari dai 18 ai 35 anni, si potranno ammirare palazzi, castelli, aree archeologiche, musei, terme e persino fari, treni e interi quartieri. L’evento si svolge in collaborazione con la Commissione europea, nell’ambito delle attività dedicate all'anno europeo del patrimonio culturale 2018. Alcuni dei luoghi aperti sabato 13 e domenica 14 ottobre sono stati, infatti, recuperati e valorizzati grazie a finanziamenti europei.

Con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e di Responsabilità Sociale Rai.

Hashtag #TUCHEPUOIFAI! #giornatefai #ricordatidisalvarelitalia #FAIautunnoincittà

I contributi sosterranno la campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre.

“Ritornano le Giornate FAI d'Autunno, un'altra importante occasione di scoprire o riscoprire i beni della nostra Città, un appuntamento importante anche per ricordare l'intensa attività del FAI, e, per chi lo desidera, entrare a farne parte, godendo delle numerose agevolazioni previste per gli iscritti. Vi aspettiamo numerosi, verrete accolti dai nostri giovani che vi illustreranno con entusiasmo i siti che in questa occasione vi vengono proposti” dice Mirella Cisotto, Capo delegazione FAI di Padova.

«Verranno aperti tre luoghi caratteristici della città di Padova che hanno subito trasformazioni e cambiamenti importanti nel corso dei secoli» spiega Giulia De Monte, responsabile del FAI Giovani Padova. «Poter far visitare alcuni di questi gioielli, tra i quali la nostra sede di Casa della Rampa Carrarese, è un onore e un grande onere» aggiunge.

«La Giornata FAI d’Autunno sarà inoltre l’occasione per scoprire, assieme al grande pubblico, l’area archeologica di Ponte San Lorenzo. Il sito sarà aperto anche il sabato sera, per riflettere sull’importanza di Padova come luogo di intrecci di fiumi e di strade nell’epoca romana» dichiara infine.

“Anche in questa occasione, grazie al FAI e ai suoi volontari - ha detto Ines Lanfranchi Thomas, presidente regionale - si potrà dimostrare il proprio amore per la storia e il territorio in cui viviamo. Siamo tutti custodi della nostra bellezza e attraverso il FAI possiamo partecipare attivamente alla cura e alla salvaguardia per quello che ci circonda”.

Le visite guidate prevedono un contributo suggerito a partire da 3 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Come ringraziamento a chi deciderà di iscriversi per la prima volta al FAI durante l’evento verrà proposta unaquota agevolata di 29 euro anziché 39.

Luoghi e orari di visita:

Ponte di San Lorenzo (Piazza Antenore – Padova)

sabato dalle 16.30 alle 19.30 (ultimo ingresso)

domenica dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso)

prenotazione in loco fin ad esaurimento posti (20 partecipanti per ogni turno, partenza ogni 20 minuti)

Loggia Carrarese e Casa della Rampa (via Arco Valaresso, 32 – Padova)

domenica dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso)

prenotazione in loco fin ad esaurimento posti (20 partecipanti per ogni turno, partenza ogni 20 minuti)

Chiesa di San Gaetano (via Altinate, 73 – Padova)

domenica dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso)

prenotazione in loco fin ad esaurimento posti (20 partecipanti per ogni turno, partenza ogni 20 minuti)

Per informazioni

www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; tel. 02 467615399

IMPORTANTE: Verificare sul sito quali sono i luoghi aperti dal FAI, gli aggiornamenti su modifiche di orari, eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse e la possibile chiusura anticipata delle code in caso di grande affluenza di pubblico.

Gallery