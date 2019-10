Giornate Fai d’autunno a Padova

Le Giornate FAI d'Autunno sono giornate organizzate da tutti i gruppi FAI Giovani d'Italia per farvi conoscere luoghi spesso sconosciuti e per promuovere l'attività del FAI - Fondo Ambiente Italiano

📆 Domenica 13 ottobre 2019

🕘 Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ultimo ingresso alle 17.30

Ci troverete a:

🏛 Palazzo della Camera di Commercio

(Piazza insurrezione, 1/A Padova)

🏛 Fabbrica di organi a canne Fratelli Ruffati

Fratelli Ruffatti Pipe Organ Builders, Padova Italy

(Via Jacopo Facciolati, 166 Padova)

🏛 Palazzo Papafava e Oratorio dei Colombini

❗️Riservato ai soci FAI❗️(Via Marsala, 33 Padova)

Visite guidate a cura del FAI Giovani - Padova

👉Entrata ad offerta libera

❗️Possibilità di prenotazione in loco fino ad esaurimento posti

L'orario di apertura è indicativo: in caso di grande affluenza le code potrebbero essere chiuse prima dell'orario indicato.

Durante tutta la giornata ci sarà la possibilità di tesserarsi e per i nuovi iscritti la tessera costa 10 euro in meno!

Iscrizione a 29 euro invece di 39 euro per i soci ordinari

Iscrizione a 50 euro invece di 60 euro per chi si iscrive in coppia

e se hai mano di 25 anni la quota sarà di soli 10 euro

Tutti i dettagli al link: http://bit.ly/GFApadova2019

