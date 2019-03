VIII Giornata nazionale del fiocchetto lilla, gli appuntamenti a Padova

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, l’associazione “Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca”, in collaborazione con l’ufficio Città Sane del Comune di Padova, organizza “La bellezza dell’imperfezione”, un’iniziativa che prevede una mostra fotografica, un concerto e laboratori artistici.

Programma

dalle ore 15 alle 20

Mostra fotografica a cura degli studenti dell’istituto G. Valle

Laboratori artistici per bambini e adulti

Concerto a cura di Jamigrants

Dove

Loggia della Gran Guardia, piazza dei Signori, all’angolo con via Monte di Pietà - Padova.

Ingresso libero.

https://www.facebook.com/events/403974807106424/

Riferimenti

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205014

Email cittasaneoms@comune.padova.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Giuliano Santolin