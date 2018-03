VII Giornata nazionale del fiocchetto lilla, gli appuntamenti a Padova

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, che si svolge il 15 marzo, l’associazione “Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca”, in collaborazione con l’ufficio Città Sane Oms del Comune di Padova, promuove l’illuminazione di viola di Palazzo Moroni.

Inoltre è previsto l’allestimento di un banchetto informativo e un incontro con la presentazione di un libro.

Programma

Martedì 21 marzo, dalle ore 19 - Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi

Incontro “Il viaggio del Fiocchetto Lilla”, racconto di Sandra Zodiaco dell’associazione “Mi Nutro di Vita” e presentazione del libro “Famine” di Elaise B.

Modera Leyla Khalil dell’associazione ”Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca”.

Per informazioni

Alice per i Dca

via Ca’ Silvestri, 16 - 35136 Padova

email aliceperidca@libero.it

sito www.aliceperidca.it