Giornata mondiale del gatto a Padova alla sala riunioni di via Curzola

Tornano le iniziative a Pdova per la giornata nazionale del gatto. In programma l'incontro “Conoscere il proprio gatto” alle ore ore 19.30 alla sala quartiere 2 in via Curzola 15. Ingresso libero.

Il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, in occasione della Giornata nazionale del gatto, organizza un incontro con la dott.ssa Simona Normando, veterinaria esperta di comportamento animale e docente all'Università di Padova.

Chi ama i gatti li apprezza come animali misteriosi ed enigmatici ma alcuni comportamenti possono essere interpretati, dare un significato ai loro gesti è importante, non solo per intuirne le intenzioni, ma anche per corrisponderne l'amicizia.

Durante l'incontro vengono presentati i fabbisogni etologici del gatto, il suo repertorio comportamentale ed eventuali interventi del proprietario per la prevenzione di problemi comportamentali.

Riferimenti

Ufficio Tutela animali da affezione e non - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Solo con prenotazione online dell'appuntamento:

prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

Telefono 049 8204738

Orario martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 solo con prenotazione online dell'appuntamento

Email ambiente@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Munari

Sostituto del responsabile del procedimento Ing. Simone Dallai