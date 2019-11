A Padova la "Giornata della generatività sociale"

La Giornata della Generatività Sociale dal titolo “Transizioni. Imparare a muoversi in un nuovo ambiente” si terrà a Padova il prossimo 23 novembre 2019. L’appuntamento – di respiro nazionale ma dalla vocazione profondamente territoriale – punta a far incontrare coloro che, generativamente, desiderano contribuire ad un nuovo sviluppo per le loro comunità e per il Paese.

Insieme a protagonisti del mondo culturale, scientifico, imprenditoriale e sociale verranno messi a tema tre grandi e delicatissimi passaggi – la transizione ecologica, la transizione organizzativa, la transizione comunitaria – con l’obiettivo di formulare una nuova agenda capace di traghettarci verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile e contributivo.

Informazioni e contatti

L’evento è gratuito ed aperto a tutti gli interessati previa iscrizione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione