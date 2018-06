"La giornata del giovane naturalista", laboratori e attività ad Esapolis

La giornata del giovane naturalista è in programma ad Esapolis sabato 9 giugno. Appuntamento dalle 10 alle 18.

Una incredibile giornata dedicata a tutti i giovani appassionati di Natura e Insetti!

Ci saranno tante attività e laboratori volti a far conoscere i numerosi e incredibili aspetti del MicroMegaMondo!

L'invito è rivolto a tutti i "naturalisti in erba" dai 12 anni in su!

Programma

Mattina

- 10 Come diventare e perché diventare naturalisti (introduzione dei Giovani Naturalisti di Esapolis)

- 10.30 Principi classificazione ragni ed insetti (a cura di Luis Guariento)

- 11.30 Diario del Naturalista con disegno e principi di fotografia (a cura di Enzo Moretto e Anita Frison)

- 12.30 - 14 pausa pranzo

Sospensione delle attività: il pranzo è libero, a carico di ciascun partecipante; proponiamo varie opzioni: chi vuole può aggregarsi per il pranzo al gruppo dei Giovani Naturalisti di Esapolis presso il vicino "Ristorante Pizzeria Daniel", oppure si può consumare il pranzo al sacco presso il Museo, o si può anche tornare dopo pranzo per le attività del pomeriggio.

Pomeriggio

- 14 Visita libera del Museo Esapolis

- 15 Cinema 4D

- 15.30 Laboratorio di Microscopia: per usare stereoscopi e binoculari e conoscere il MicroMondo di cellule, protozoi e piccoli parassiti (a cura di Andrea Innnocenti)

- 16.30 Laboratorio interattivo per conoscere dal vivo alcuni abitanti dei nostri ambienti (a cura di Umberto Devincenzo)

- 17.30 Saluti finali e conclusione della Giornata

L'evento è su prenotazione, contattando: segretria@butterflyarc.it o 0498910189, fino ad esaurimento posti disponibili

Posti disponibili per evento: max 25 persone

I minori devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell'evento.

Il costo dell'evento è 6 euro a persona, oltre al biglietto di entrata al Museo che è 9 euro per i Biglietti Interi e 7 euro per i Biglietti Ridotti.

L'evento è rivolto ai tanti appassionati tra i giovani e molto giovani, che cercano un luogo di incontro e di scambio di informazioni. Per questo è nato il progetto dei Giovani Naturalisti di Esapolis, che si è concretizzato in un grande e attivo gruppo, che potete trovare anche su facebook https://www.facebook.com/groups/233933106729015/?ref=bookmarks

Il grande valore di questo gruppo ha portato in pochi anni persone ad accrescere la propria passione e competenza, e a interpretare possibili professioni e passioni future che hanno come punto di riferimento lo studio, l'osservazione, la narrazione, e la gestione della natura a 360 gradi.

Esapolis vuole celebrare questo importante gruppo con un giorno dedicato a tutti coloro che vogliono intraprendere questa esperienza e che hanno una profonda passione per la natura.

Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 0498910189