Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità: le iniziative in programma a Padova

L’amministrazione comunale di Padova invita a celebrare la Giornata dei Giusti dell’umanità.

“La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all’istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come Giornata dei Giusti dell’umanità, dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.

(Art.1, comma 1, Legge 20 dicembre 2017, n. 212)

Programma

Giardino dei Giusti del Mondo, ore 11

Partenza della “Passeggiata patrimoniale”, con la partecipazione degli studenti degli istituti di istruzione superiore

Auditorium del centro culturale Altinate San Gaetano, ore 20.45

Interventi: sindaco di Padova, dirigente scolastico dell’I.I.S. Concetto Marchesi, vice presidente del Giardino dei Giusti del Mondo

Auditorium del centro culturale Altinate San Gaetano, ore 21

Coro, orchestra ed ensemble degli studenti del liceo musicale Concetto Marchesi

Informazioni

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

Palazzo Moroni, via del Municipio, 1

049.8205557 - 8205038 - 8205095 - 8205232

relazioni.esterne@comune.padova.it

Gallery