Giornata europea dei Giusti dell’Umanità”, il Duo Felix alla Sala dei Giganti

Con legge n. 212 del 20 dicembre 2017, il Parlamento italiano ha riconosciuto il 6 marzo come “Giornata dei Giusti dell’Umanità”. La giornata è dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

Il giorno 6 marzo di quest’anno a Padova, il Giardino dei Giusti del Mondo propone un concerto affinchè l’esempio dei Giusti diventi un patrimonio comune dell’opinione pubblica non solo padovana e italiana, ma dell’intera umanità.

Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy - Sonata in Fa magg. per violino e pianoforte del 1838

Robert Schumann: Sonata n. 2 per violino e pianoforte in Re min. op. 121

Duo Felix

Composto dalla violinista Martina De Luca e la pianista Beatrice Barison, nasce nel novembre del 2016 nell’ambito degli studi di Musica da Camera presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova.

Il duo è stato premiato al concorso “Città di Piove di Sacco” e ha ottenuto il Primo Premio nella sezione di Musica da Camera del “Grand Prize Virtuoso” di Bruxelles. Si è esibito alla Studio Recital Hall presso il Centre For Fine Arts di Bruxelles, al Festival di Portogruaro e nella prestigiosa Sala Verdi a Milano. Attualmente Martina e Beatrice si stanno perfezionando al “Conservatorio A.Boito” di Parma dove frequentano il Master di II livello in Musica da Camera sotto la guida dei Maestri Enrico Bronzi, Alberto Miodini, Ivan Rabaglia, Pierpaolo Maurizzi, Danusha Waskiewicz.

Informazioni

Ingresso libero

Tel. 049 8205238

giusti@comune.padova.it

